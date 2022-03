MotoGP: “Ci mancano gli aerei cargo russi” e in Argentina salta il venerdì

La notizia del giorno è certamente la programmazione totalmente stravolta per il Gran Premio in Argentina. Un cambiamento resosi necessario in seguito alle problematiche logistiche registrate dopo la tappa in Indonesia. Ovvero guasti ai voli che avrebbero già dovuto portare le moto e tutto il materiale in America Latina. Cosa che invece non è successa, con vari team MotoGP e non solo ancora in attesa di qualsiasi cosa. Carmelo Ezpeleta ha fatto il punto della situazione, spiegando l’accaduto.

Corsa contro il tempo

“Due settimane fa eravamo a Lombok, venerdì scorso abbiamo spedito diversi aerei verso l’Argentina” ha raccontato il CEO Dorna. “Un aereo ha avuto problemi a Mombasa, in Africa, quindi s’è deciso di far tornare indietro a Lombok un aereo già in Argentina, per prendere le ultime cose e sistemare così la faccenda. Sfortunatamente però ha avuto anche questo un problema tecnico a Mombasa, non sono riusciti a sistemarlo in tempo.” Un doppio episodio sfortunato quindi per il Motomondiale. “Abbiamo dovuto chiedere in Europa i pezzi di ricambio, dovrebbero riuscire a sistemarlo ed oggi pomeriggio dovrebbe arrivare il materiale, in tempo per rispettare il nuovo programma.”

Non solo guasti meccanici

Chiedere altri aerei? Impossibile e per un motivo preciso. “Il problema è peggiorato con la guerra in Ucraina” ha sottolineato. “Gli aerei russi ci avrebbero potuto aiutare, ma con le sanzioni applicate ora non ci sono più. Ora abbiamo perso circa il 20% degli aerei possibili e non ce ne sono altri disponibili per noi al momento. Contiamo circa 140 cargo disponibili nel mondo e non tutti vanno bene per noi.” In breve, “Non abbiamo altra soluzione che attendere le riparazioni e sperare che arrivino in tempo.” Una ‘prima volta’ anche per questo. “È il 499° GP che organizziamo ed è la prima volta che ci succede…” ha ammesso Ezpeleta. “Sono cose però che possono capitare, come il maltempo od altri problemi, e dobbiamo essere pronti a risolvere ogni possibile imprevisto.”

Team in difficoltà

“Dobbiamo esserci tutti, problemi per uno solo è sufficiente per posticipare tutto” ha aggiunto poi Carmelo Ezpeleta. Varie squadre infatti non hanno ancora il materiale, in particolare alcuni team Ducati. Enea Bastianini l’ha confermato in conferenza stampa. “Non ho assolutamente nulla” ha ammesso l’attuale leader iridato e pilota Gresini Racing. Discorso diverso per Pramac Racing. “Noi fortunatamente abbiamo tutto” ha dichiarato Johann Zarco. Stesso discorso per Fabio Quartararo. “Noi siamo pronti!” ha scherzato il campione in carica. Qualche piccola problematica anche in casa KTM. “A me manca una moto, ma a questo punto è il problema minore” ha detto Miguel Oliveira. Meno fortunato il compagno di box Brad Binder invece, ancora in attesa…