MotoGP, Johann Zarco: “Un GP di due giorni? Solo se sei già a posto…”

Sarà un fine settimana ricco di incognite, ancora di più con il programma totalmente stravolto. Oltre al fatto di tornare in Argentina per la prima volta dal 2019, in condizioni quindi ben diverse. Sarà una bella sfida, un GP da vivere in due soli giorni. Ne hanno parlato l’attuale leader MotoGP Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira e Johann Zarco nel corso della conferenza stampa inaugurale.

Enea Bastianini

Due gare da leader iridato, una bella soddisfazione per il pilota del team Gresini. Ancora senza materiale per questo GP, ma la partenza di stagione è già da sorridere. “A Mandalika poi ho disputato la mia prima gara bagnata. Certo l’inizio è stato un disastro, poi è andata sempre meglio e ho recuperato sempre di più sul gruppo di testa. Alla fine sono contento del risultato.” Tante novità verso questo GP argentino. “Possiamo essere veloci, ma qui non ho mai provato una MotoGP e di certo sarà tosta. Sono convinto però che la GP21 può essere rapida anche qui. Il grip qui non sarà perfetto, devo solo pensare a rimanere concentrato, soprattutto sabato con una sessione in meno.”

Miguel Oliveira

Reduce dal primo trionfo stagionale e dal ‘grande risultato’ dopo un lungo digiuno, il pilota KTM è carico per questo evento. Determinato a confermare di aver finalmente invertito la rotta. “Mandalika è stato un bel passo avanti, da tanto tempo non prendevo così tanti punti insieme” ha sottolineato. “Sono state condizioni difficili, ma siamo stati veloci in ogni situazione. Sono convinto che saremmo stati da podio anche sull’asciutto, ma rimarrà un punto di domanda.” Ammettendo però anche che “Uno zero ed una vittoria non erano esattamente l’inizio di stagione a cui puntavo…” Un ritorno dal 2019 ed in condizioni diverse. “La moto di allora non era nemmeno paragonabile a quella che abbiamo adesso. Ora possiamo puntare a posizioni ben migliori.”

Fabio Quartararo

Il campione in carica ha cercato di sdrammatizzare sulla situazione attuale. “Ho tutto, possiamo iniziare!” ha scherzato, tornando subito serio. “Speriamo arrivi tutto domani, sarà una sfida per i meccanici.” Si riparte dal podio a Mandalika. “Avevano cambiato asfalto e gomme, quindi non sapevamo cosa attenderci. sapevamo di essere veloci sull’asciutto, ma ha piovuto, quindi… Il grip però è stato fantastico e mi sono accorto che potevo essere davvero veloce. Ora dobbiamo trovare qualcosa sulla moto, per i circuiti con minor grip.” Tocca ora all’Argentina. “Qui non siamo andati malissimo nel 2019, ma è difficile dire quali sono le aspettative.” Felicissimo poi della nuova chicane al Red Bull Ring, annunciata giusto ieri. “Il rettilineo così è più corto, meglio. Anzi, per me potrebbero fare una chicane per ogni rettilineo oltre gli 800 metri!” ha dichiarato ridendo.

Johann Zarco

L’atteso ritorno sul podio in Indonesia, ora è carico per una nuova sfida. Con la GP22 il feeling non è ancora perfetto, ma le cose stanno migliorando. Ora tocca all’evento in Argentina. “Fin dalla moto2 ho bei ricordi di questo circuito, con curve lunghe e veloci. Con Yamaha in MotoGP ho ottenuto dei bei risultati, in KTM è stato più difficile.” Ci sarà la prima sfida in sella alla Ducati. “Il feeling è buono, ma si può fare ancora meglio.” Rimarcando che “Il podio a Mandalika è certo è un’ottima spinta, il cambio di programmazione renderà tutto più complesso.” Cosa ne pensa dei due giorni di GP? “Ne parlavamo col team giusto ieri. Certamente se sei già pronto andrebbe anche bene e sarebbe un risparmio a livello economico, ma sportivamente e tecnicamente non sarebbe il massimo.”