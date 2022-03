MotoGP, Red Bull Ring più sicuro: ecco la sua nuova chicane

Il tracciato di Spielberg, l’attuale Red Bull Ring, è stato più volte al centro di qualche discorso riguardo la sua sicurezza. Ancora di più dopo il pauroso incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli del GP d’Austria 2020. Ma ora è tutto pronto: oltre alla ristrutturazione, ora abbiamo le immagini della nuova chicane completata per il prossimo evento MotoGP. Un unico round austriaco per la prima volta dall’inizio della pandemia, in programma nel weekend del 21 agosto.

Foto: Red Bull Ring

Chiaramente i lavori si sono concentrati maggiormente dove ha avuto luogo quell’incidente. Senza alterarne il layout, ma solo operando alcuni cambiamenti per migliorare la sicurezza. Il risultato finale mostra una chicane più stretta rispetto al disegno presentato l’anno scorso, inserita tra due curve a 90°. Una variazione decisa per ridurre la velocità alla curva 2, da un’idea del progettista Hermann Tilke. Ma è una scelta che sarà usata unicamente per la MotoGP.

Foto: Red Bull Ring

Foto di copertina: Rob Gray/Polarity Photo