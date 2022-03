Superbike: Damiano Evangelisti convinto “Il pilota da battere è Bautista”

Damiano Evangelisti, Technical Coordinator GRT Yamaha, è uno tra i tecnici più esperti in assoluto del Mondiale Superbike. Lavora sulle Yamaha da oltre vent’anni ed è la persona migliore per illustrare le novità in vista della Superbike 2022 e fare un pronostico.

“Durante l’inverno abbiamo continuato a lavorare per adeguarci alle nuove situazioni – spiega Damiano Evangelisti – Credo che il cambio più importante sia il software dell’elettronica, sviluppato durante l’ultima parte dello scorso anno in altri campionati e provato dal test team varie volte. Noi come team della Superbike lo abbiamo introdotto dal precampionato. Ci permette di gestire tutti i controlli elettronici in maniera più accurata quindi ad alti livelli è un grande vantaggio.

Soddisfatti dei test?

“Siamo contenti di come sono andati i test. Sapevamo che il pacchetto era migliorato rispetto all’anno scorso. Siamo andati su tre piste diverse e la nostra base di set-up ha funzionato. In ottica campionato è un grande vantaggio perché quando arriva su una pista il venerdì mattina si sa già che, grossomodo si è al 90 per cento. Bisogna fare la messa a punto per il week-end ma si arriva già abbastanza a posto.

Chi sarà l’uomo da battere nella Superbike 2022?

“Sarebbe scontato dire Toprak che ha vinto lo scorso campionato o Jonathan Rea che è stato vincente per anni. Credo che noi saremo molto veloci con le Yamaha e saremo spesso davanti però l’accoppiata più pericolosa e che può fare la differenza penso sia Bautista con Ducati. E’ stato molto veloce nei test e lo vedo molto bene sulla moto. Credo e spero che verranno fuori gare molto combattute e questa è sempre stata l’aspettativa del pubblico della Superbike. Vedo un livello alto con tanti piloti che posso lottare per le prime posizioni ma il pilota da battere credo sia Bautista”. Show ed emozioni non mancheranno, la Superbike sta tornando ai fasti di un tempo.