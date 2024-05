Record polverizzato già in questa prima sessione Moto2 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Ci pensa Manuel Gonzalez, che piazza la zampata nelle Prove Libere che aprono il fine settimana al Montmelo. Seconda posizione per la Boscoscuro guidata da Alonso Lopez, terzo è Jake Dixon. Per quanto riguarda i nostri portacolori, il migliore al momento è Celestino Vietti, al rientro dall’infortunio ad una spalla. Ecco com’è andata la prima sessione sul tracciato catalano.

MotoGP Catalunya, tutti gli orari del Gran Premio

Moto2 Prove Libere

Prima wild card dell’anno a referto per Mattia Pasini, al “debutto mondiale” con una Boscoscuro. Dopo aver disputato le ultime prove giovedì e venerdì scorso a Barcellona durante il JuniorGP, è al via con il Team Ciatti (la nostra intervista). La seconda wild card del weekend è Jorge Navarro, in azione dopo pole e doppio podio ottenuti nel round catalano del Mondialino. Seconda occasione nel Mondiale Moto2 per Dani Munoz, reduce dalla doppietta dello scorso weekend nell’Europeo di categoria e in azione ancora al posto di Bendsneyder. Ci sono due ritorni: sia Celestino Vietti, reduce dalla frattura della spalla sinistra, che Mario Suryo Aji, operato per sindrome compartimentale prima del GP Le Mans, hanno ottenuto l’idoneità per competere. Quest’ultimo però è anche protagonista della prima caduta in Moto2, uno strano incidente alla curva 2, in seguito registriamo anche una scivolata di Navarro alla curva 5. L’ultimo incidente è quello che vede protagonista il capoclassifica Moto2 Sergio Garcia, senza conseguenze.

La classifica

Foto: Team QJMOTOR Gresini Moto2