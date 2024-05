MotoGP, scatta il GP Catalunya: tutti gli orari, differita TV8

Dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargaro, che inevitabilmente ha monopolizzato l’attenzione nel giovedì in Catalunya, si comincia. Scatta il fine settimana a Barcellona, tracciato che ospita il sesto evento della stagione 2024, il primo di due consecutivi (la prossima settimana tocca al Mugello). Cosa aspettarsi, un nuovo dominio Ducati in MotoGP o si inseriranno anche KTM e Aprilia? In Moto2 continuerà il momento d’oro di Boscoscuro?

In Moto3 vedremo se sarà sempre testa a testa tra Daniel Holgado e David Alonso o se si inserirà qualcun altro. Non dimentichiamo la MotoE “a trazione italiana”, con ben tre nostri portacolori al comando della generale e vari altri pronti a dire la loro. Di seguito tutta la programmazione del GP Catalunya, con diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Su TV8 invece qualifiche e sprint saranno in diretta, mentre le gare della domenica saranno tutte in differita.

GP Catalunya, gli orari Sky Sport

Venerdì 24 maggio

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

12:25-12:40 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

16:15-16:45 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 25 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 26 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

La “semidifferita” di TV8

Sabato 25 maggio (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 26 maggio (differita)

13:05 Moto3 Gara – 18 giri

14:20 Moto2 Gara – 21 giri

16:05 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya