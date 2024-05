Aleix Espargaro si ritira, la sua carriera nelle due ruote si concluderà alla fine di questa stagione MotoGP 2024. Alla vigilia delle prime prove MotoGP in Catalunya l’esperto pilota Aprilia ha deciso di parlare alla stampa in una conferenza stampa straordinaria per spiegare ufficialmente il suo futuro. La scelta di un sentito appuntamento di casa come quello in Catalunya non è casuale. È dove ha iniziato a correre in moto, dove è cresciuto come pilota, proprio questo posto a lui caro quindi è il momento scelto per il commosso saluto al Motomondiale. Non mancano gli abbracci con tanti colleghi di pista: Martin e Oliveira in primis, seguiti da tutti gli altri ragazzi MotoGP. Si vedono poi i piloti Moto2 Fermin Aldeguer, Tony Arbolino e Albert Arenas, infine si unisce al gruppo il fratello Pol. Non mancano le foto di rito, prima coi piloti e poi con la famiglia al completo.

L’addio alla MotoGP

“A fine stagione mi ritirerò da pilota a tempo pieno.” Aleix Espargaro inizia così il suo discorso, prima breve in inglese e poi più lungo in spagnolo. “Il mio è stato un percorso molto strano” ha proseguito. “Per tutti i piloti non è mai facile, nessuno ci regala niente, ma il mio è stato davvero particolare.” Ricorda poi gli ultimi anni ricchi di soddisfazioni. “Nemmeno a Hollywood avrebbero immaginato che a 30 anni sarei riuscito a vincere e fare podi con un marchio che non l’aveva mai fatto prima. Sono felice e orgoglioso di dove sono arrivato.” Non manca un appunto sul suo approccio. “Sicuramente ho commesso molti errori per aver preso tutto sempre di cuore e non con la testa” ha continuato il pilota Aprilia. “La testa però mi dice che sono ancora veloce e competitivo, ma il cuore mi dice di restare a casa, per passare più tempo con mia moglie e i miei figli e godermi la vita.”

I ringraziamenti

Continua poi coi ringraziamenti ad Aprilia. “Gli ultimi due-tre anni sono stati un sogno. Da quando sono arrivato abbiamo fatto la storia e sarò loro eternamente grato per quello che mi hanno dato.” Si commuove quando ringrazia il fratello Pol, che indirettamente ha influenzato la sua decisione. “Dopo l’incidente non è stato facile, ma l’ho visto più felice e non me l’aspettavo. In un certo senso mi ha spinto a prendere questa decisione.” Ringrazia poi la moglie Laura, il manager Albert Valera e tutti i compagni di viaggio, fino alle lacrime accompagnate dagli applausi dei presenti. E lancia un ultimo appello ai compagni di pista in MotoGP. “Magari mi lasciano vincere questo weekend!” è la richiesta di un sorridente Espargaro. Quale sarà il suo futuro, magari si aggiungerà come tester Aprilia? “Ci sarà tempo per parlare del mio futuro” è la risposta del pilota MotoGP alla domanda diretta. “Ora voglio solo godermi questo momento, ho ancora una lunga stagione davanti, abbiamo una delle moto migliori e posso ancora lottare per podi e vittorie. Penso solo a divertirmi per quello che manca della stagione.”

Foto: Aprilia Racing