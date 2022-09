Moto2 Aragon, Prove 1: Fernandez batte un colpo, Vietti 20°

Il futuro di Augusto Fernandez sarà in MotoGP in GasGas Tech3, prima però c’è un compito da portare a termine. Un primo passo è certo chiudere al comando le prime prove libere ad Aragon: il neo leader Moto2 scatta al meglio, segue Aron Canet davanti al vincitore di Misano Alonso Lopez. I primi 3 di una top 5 tutta spagnola, ad indicare come i ragazzi di casa vogliano dire la loro al MotorLand. Ricordiamo che anche nel GP di San Marino abbiamo visto un podio tutto iberico… Ai Ogura inizia con il 13° crono, molto più indietro Celestino Vietti, 20° a +1.7 dal capoclassifica! Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 1

Da sottolineare che Gabriel Rodrigo, quest’anno al debutto in Moto2 prima dell’infortunio, ha annunciato il suo ritiro dalle corse (le sue parole). Ritroviamo Senna Agius in questo GP, sempre al posto di Sam Lowes ancora convalescente. Di ieri l’annuncio della nuova line-up di casa Gresini: confermato Salac, accanto a lui ci sarà Alcoba (i dettagli). Da aggiungere anche un addio alla categoria: Cameron Beaubier infatti tornerà in MotoAmerica Superbike nel 2023, chiudendo così l’avventura in Moto2. Guardando poi alla pista, i ragazzi di casa si fanno ben vedere fin dai primi minuti del turno. A circa metà sessione la classifica si è stabilizzata con il leader Moto2 Augusto Fernandez al comando, seguito dalla coppia Speed Up e dai due ragazzi del team Pons. Ogura è 9°, Vietti invece è ai margini della top 14 utile per la Q2, secondo miglior italiano dopo Arbolino 7°. A referto nella seconda parte della sessione una scivolata per Taiga Hada, a terra alla curva 5 senza conseguenze. In testa invece comandano gli spagnoli: Augusto Fernandez è il leader, con Aron Canet, Alonso Lopez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer a completare una top 5 tutta di casa. Non bene invece Celestino Vietti, solo 20° in questa prima sessione.

La classifica

Foto: motogp.com