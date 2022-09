Moto2: L’ascesa di Alonso Lopez, da disoccupato a pilota del momento

Come cambia la storia in soli due anni. Alonso Lopez lo sa molto bene, visti i tanti stravolgimenti di una giovane carriera che poteva già essere finita. Ma in questo 2022 ecco la grande occasione ed una stagione già stellare, nonostante l’approdo a tempo pieno nel Mondiale Moto2 con sei GP di ritardo. Luca Boscoscuro, che l’aveva portato nell’Europeo di categoria, ora decide di puntare su di lui anche a livello internazionale. “Mi ha già ripagato con gli interessi” ha ammesso il boss Speed Up nella nostra intervista. La vittoria a Misano, a casa della squadra, è un nuovo punto di partenza per un giovane animato dalla grande voglia di emergere. Alle spalle un periodo molto difficile, ora si guarda sempre più in alto.

Alonso Lopez, da disoccupato a vincitore

A fine 2020, nonostante un contratto appena firmato, s’è conclusa la sua carriera in Moto3. Un anno difficile con il Max Racing Team, ma c’era stato il rinnovo, fino all’improvvisa notizia del divorzio a vantaggio di Adrián Fernández. Nel 2021 ecco una nuova sfida: il cambio di categoria e l’approdo nell’Europeo Moto2 con il Boscoscuro Talent Team Ciatti. Il compagno di box Fermin Aldeguer brilla ma Lopez, anche se arriva secondo in campionato, non è da meno. Anzi, il connazionale gli è di grande aiuto. ““Correre con Fermin l’hanno scorso mi ha permesso di imparare tanto, credo sia anche per questo che sono qui” ha dichiarato Lopez alla fine della tappa a Misano. Tornando nel passato, parallelamente ha quattro occasioni mondiali, tre in Speed Up per l’infortunato Yari Montella, una infine al posto del lesionato Hector Garzo in Pons Racing. Quest’anno non lo troviamo in nessun campionato, ma lo spagnolo continua ad allenarsi, in attesa di un’occasione che arriva in Francia. È il suo unico zero, dal GP successivo non esce più dalla top ten. A Silverstone sfiora il successo, a Misano ci riesce. Le lacrime di commozione e la quasi incredulità del 20enne spagnolo dicono tutto, la sua storia è già cambiata.

“Concentrati e non sbagliare!”

Alonso Lopez non può smettere di sorridere. È un fortissimo segnale in una categoria in cui tutti sono molto vicini. Basta guardare i distacchi ridotti al minimo in ogni GP… Eppure il pilota di Madrid è già un caso, un terremoto in Moto2. In pochissimi GP è arrivato anche a minacciare il titolo di Rookie dell’Anno del talento di Marazzón Pedro Acosta, distante ora solamente nove punti! Ma al momento conta il GP di San Marino, la prima emozionante affermazione in gara di questo giovane pilota. “Incredibile, non ho parole” è stato il commento a caldo, frastornato per il risultato appena ottenuto. Ma ammette anche che nei giri finali “Avevo paura, non ci credevo. Continuavo a ripetermi ‘Per favore, concentrati e non sbagliare!'” Stavolta però non c’è un Fernandez in agguato, come nel Regno Unito, ed il grande risultato arriva. Il periodo difficile è ora superato, ora Lopez può solo guardare avanti. “Sta facendo dei passi avanti incredibili” ha detto di lui Boscoscuro. Un pilota già da tenere d’occhio.

