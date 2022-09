Moto2: Gresini punta su Filip Salac e Jeremy Alcoba per il 2023

Una conferma ed un ritorno per Gresini Racing nel prossimo mondiale Moto2. Nel primo caso si tratta di Filip Salac, il secondo pilota invece sarà invece Jeremy Alcoba, ex della squadra faentina in Moto3 nel biennio 2020-2021 ed in uscita da IntactGP. Non viene confermato invece Alessandro Zaccone, quest’anno al debutto assoluto nel Motomondiale dopo gli anni trascorsi tra CEV di categoria e MotoE.

“Sono felice di continuare con Gresini Racing” ha dichiarato Filip Salac. “I ragazzi quest’anno hanno fatto un grandissimo lavoro e abbiamo creato un bel rapporto. Ringrazio la famiglia Gresini per questa opportunità, spero potremo raccogliere dei bei risultati il prossimo anno.” Le idee sono chiare per il prossimo anno in Moto2. “Sarà la seconda stagione assieme e l’obiettivo sarà stare davanti!”

“Sono molto contento di tornare nella squadra che mi ha dato l’opportunità di entrare nel mondiale” ha poi aggiunto Jeremy Alcoba. “Ringrazio tutta la famiglia Gresini e tutti coloro che hanno voluto il mio ritorno in questa squadra. Più che un team, in questi anni sono diventati per me come una famiglia. Non vedo l’ora di iniziare a lottare per vincere insieme a loro.”