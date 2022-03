Ana Carrasco, in Qatar è iniziato il secondo capitolo Moto3

Lo scorso fine settimana è tornato il rosa nel paddock del Motomondiale. Oltre al risultato del team Gresini, ora guidato da Nadia Padovani, c’è la pilota Ana Carrasco, che ha dato davvero il via alla sua stagione Moto3 2022. Dopo i test privati e ufficiali fin qui svolti, la ‘ragazza terribile’ del team BOE SKX ha iniziato questa seconda sfida nella entry class mondiale, il cui primo capitolo si era chiuso nel 2015 dopo tre stagioni. Chiaramente serve tempo per riadattarsi dopo anni nelle derivate di serie, ma il GP del Qatar è stato il primo passo.

Il suo fine settimana è iniziato con il 27° posto nelle FP1 a +4,635 secondi dal capoclassifica Dennis Foggia. Un divario limato di sette decimi nel turno successivo e poi abbassato di un altro secondo nelle FP3. In qualifica ottiene poi il 26° crono finale, diventato poi una 23^ casella in griglia per pesanti sanzioni comminate ad altri piloti. Per poi disputare la prima vera sfida della stagione, ovvero la gara, che la vede 20^ al traguardo a 43 secondi dal vincitore Migno. Un punto di partenza per quella che sarà un’annata decisamente lunga (21 GP!) e molto intensa.

“In generale sono contenta del fine settimana” ha dichiarato la sempre sorridente pilota murciana. Sottolineando in particolare che “Siamo riusciti a migliorare giorno dopo giorno, riducendo sempre il distacco dai primi: era il nostro obiettivo.” Ma è già tempo di guardare avanti: nel weekend 18-20 marzo si va a Mandalika, su un circuito da scoprire per tutti. Tranne per Mario Suryo Aji, che si è allenato con una moto stradale. “Bisogna migliorare soprattutto il venerdì, per prendere il ritmo e qualificarsi meglio sabato. Dobbiamo continuare a lavorare.” L’avventura 2022 è appena iniziata.

Foto: ANSA