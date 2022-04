Tony Cairoli ritorna in pista: la leggenda KTM volerà negli USA

Tony Cairoli è pronto a ritornare in pista per la gioia di milioni di fan. La sua presenza era stata ipotizzata in occasione del primo round MXGP in Inghilterra, ma fu subito smentita dal suo manager Alberto Martinelli. Adesso la news è ufficiale: il nove volte campione del mondo si schiererà con il team Red Bull KTM Factory Racing al cancello della 450 MX per i round di apertura del campionato AMA Pro Motocross 2022 in California a maggio/giugno.

Tony Cairoli il ritorno

All’indomani del suo ritiro dal Mondiale di Motocross aveva espresso il desiderio di partecipare a qualche gara negli States e realizza il sogno nel cassetto. Tony Cairoli sarà presente al Fox Raceway National a Pala e all’Hangtown Motocross Classic di Sacramento rispettivamente il 28 maggio e il 4 giugno. Il 36enne salterà in sella alla sua KTM 450 SX-F marchiata con il celebre numero 222. “È emozionante poter finalmente annunciare che correrò negli Stati Uniti. Guidare e correre in America è qualcosa che ho sempre voluto provare. Mi piace l’aspetto delle piste. Per me non c’è pressione per esibirmi e non ci vado con la stessa preparazione che avrei avuto per un mondiale. Ma la prendo sul serio – assicura il pluricampione siciliano – e cercherò di fare buoni risultati. So che questo genererà un certo interesse e sarà fantastico viaggiare, vedere alcuni amici e godermi il mio tempo“.

Cairoli orgoglio KTM

La sua partecipazione è fortemente voluta anche dai vertici di Mattighofen che ben conoscono la cassa di risonanza di Tony Cairoli. “È un grande piacere per noi raggiungere finalmente il punto in cui Tony può tornare a correre e tentare una delle sue ambizioni“, dichiara Pit Beirer, KTM Motorsport Director: “La nostra struttura Red Bull KTM ci permette di essere completamente pronti per lui negli Stati Uniti, potendo dargli tutto il nostro supporto. Tony è un’icona ed è ancora una parte importante del nostro programma di corse e sembra che questo sia il minimo che possiamo fare per ripagare tutte le vittorie, i titoli e le storie che ha creato con noi per oltre dieci anni“.

Ian Harrison, NA Red Bull KTM Factory Racing Team Manager, si dice orgoglioso di poter ospitare in squadra una leggenda come Tony Cairoli. “Sappiamo che si è preparato per correre qui e abbiamo anche preparato tutto per dargli il miglior supporto possibile. Come abbiamo visto fino alla fine dell’MXGP 2021, è ancora estremamente competitivo, quindi penso che sarà emozionante per i fan negli Stati Uniti vederlo in azione“.