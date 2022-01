San Marino rivuole il Mondiale Motocross che manca da vent’anni

San Marino vorrebbe organizzare un round del Mondiale MX alla Baldasserona. L'ultimo Gran Premo di San Marino di motocross si era svolto nel 2000.

San Marino potrebbe tornare ad organizzare un round del Mondiale Motocross. La notizia è trapelata dal Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini “Stiamo lavorando affinché San Marino possa tornare ad avere un round del Mondiale MX – afferma il parlamentare del Titano – Siamo nel cuore della terra dei motori, fulcro dell’attività motoristica. Il motocross sarebbe di grande richiamo. I progetti ci sono e confidiamo di poterli realizzare. Ora andranno valutati con tutte le parti coinvolte e speriamo di poterli presentare a breve. In primis bisogna partire con i lavori di adeguamento dell’impianto della Baldasserona. Mi auspico che i tempi possano essere abbastanza celeri. L’obbiettivo è riuscire a portare dei grandi eventi internazionali nel nostro crossodromo, un impianto ricco di storia. In passato ha ospitato importanti manifestazioni legate alle due ed anche alle 4 ruote”.

San Marino ha organizzato l’ultima volta il Mondiale di Motocross nel giugno 2000. in quella occasione Thomas Traversini vinse la gara della 125. Sul Titano si era parlato di MX diverse volte e nel 2017 c’era stato un incontro proprio tra il Segretario di Stato Lonfernini ed i dirigenti Youthstream. Sembrava fatta ma il progetto però si era poi arenato. Ora si raccendono le speranze per tutti i tifosi. “C’è molto da fare – prosegue Lonfernini – tuttavia spero che per il 2024 si possa essere pronti sia a livello di impianto che di rapporti con gli organizzatori per poter ospitare l’evento”.

San Marino organizzò per la prima volta un gran premio del Mondiale di Motocross alla Baldasserona nel 1973. La gara era riservata alla classe 125. Nel corso degli anni la Repubblica del Titano ospitò più volte le gare del Mondiale ma ora è a digiuno da oltre vent’anni.

