MXGP Lommel, Cairoli punta Gajser: tutti gli orari TV e streaming

Mondiale Motocross di nuovo in azione, si corre a Lommel nelle Fiandre. Sfide da non perdere tra MXGP, MX2 e WMX: gli orari TV e streaming.

Settimane senza respiro per i protagonisti del Mondiale Motocross. Dopo Oss e Loket negli ultimi due weekend, ecco subito arrivare la tappa sulla sabbia di Lommel, nelle Fiandre. Tim Gajser è ancora leader MXGP, ma deve guardarsi dagli agguerriti rivali che si fanno sempre più vicini. Tony Cairoli in primis a -11, ma anche Jorge Prado (fresco vincitore di GP), Romain Febvre, Jeremy Seewer, non dimenticando i ragazzi di casa Van Horebeek, Strijbos e Van Doninck. Da capire anche se Jeffrey Herlings deciderà di rischiare con la sua spalla malandata o se sarà ancora assente.

In MX2 il nostro Mattia Guadagnini sta facendo faville ed ora la vetta iridata occupata da Renaux dista due punti. Attenzione anche agli altri, a partire dal pilota di casa Jago Geerts, che certo punterà ad una replica della tappa nei Paesi Bassi… In WMX Kiara Fontanesi ha intenzione di dimenticare gli episodi sfortunati che l’hanno condizionata a Loket. Occhi puntati sull’iridata in carica Courtney Duncan, con tante altre però pronte a dire la loro per impedirle di ripetere la doppietta in Repubblica Ceca. Senza dimenticare Verstappen, che corre in casa. Ecco tutti gli orari del fine settimana: diretta integrale mxgp-tv.com, alcune gare saranno visibili anche su Eurosport e Raisport.

Gli orari TV e streaming

Sabato 31 luglio

12:15 EMX 2T Gara 1

12:55 WMX Gara 1

13:45 EMX Open Gara 1

14:40 EMX 2T Gara 2

15:35 WMX Gara 2

16:20 EMX Open Gara 2

Domenica 1 agosto

9:30 MX2 – Free/Time practice

10:30 MXGP – Free/Time practice

12:00 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta anche su Eurosport)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

Foto: mxgp.com