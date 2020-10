MXGP: Jorge Prado positivo al Covid e fuori dall’evento di Lommel!

Brutta tegola per Jorge Prado: il giovane spagnolo è positivo al Covid! Niente MXGP di Lommel domani. "Mi sento impotente, spero di tornare presto."

Brutta tegola in casa KTM alla vigilia dell’ultimo evento MXGP a Lommel. Jorge Prado è risultato positivo al test per Covid-19, impossibile quindi per lui partecipare all’appuntamento belga di domenica. Un’assenza che davvero non ci voleva per il giovane spagnolo, terzo iridato e sempre più protagonista in questa stagione 2020, che ora vede complicarsi le sue opzioni in campionato. Mancheranno poi solamente tre round alla fine… Il resto del team è risultato negativo.

“Come sempre, mercoledì scorso prima della gara abbiamo fatto tutti i test” ha scritto Jorge Prado sui suoi canali social. “Oggi ho ricevuto i risultati: sono positivo al Covid-19.” Una notizia inaspettata per lo spagnolo, molto deluso per questa notizia. “Mi sento davvero impotente, non posso correre domani. Il mio compito come professionista è stato sempre muovermi con precauzione in ogni circostanza. Le mie abitudini sono allenarmi, correre in circuito e una volta a casa rimanere in una bolla, come ci hanno chiesto.”

È il primo a non spiegarsi quindi questo risultato positivo. Una notizia che lo lascia fermo nel momento caldo della stagione MXGP. “Sfortunatamente non conosciamo abbastanza questo virus. Non riesco proprio ad avere la benché minima idea di come possa essere stato contagiato, né in quale momento specifico. Spero di ricevere in seguito il risultato di un test negativo, in modo da tornare a correre il più presto possibile.”