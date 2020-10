Jorge Prado ha 19 anni e un talento superlativo. Alla prima stagione in top class ha già vinto 3 GP e insegue Tim Gajser e Tony Cairoli.

A quattro GP dall’epilogo MXGP, il nostro Tony Cairoli è stretto nella morsa fra due mostri. Rincorre lo sloveno Tim Gajser, pupillo Honda HRC, e deve guardarsi le spalle da Jorge Prado, 19 anni, suo compagno di box in KTM De Carli. Domenica 25 ottobre il Mondiale è di scena per la terza volta in sette giorni sulla sabbia di Lommel, in Belgio. Sarà una doppia sfida di importanza capitale per le sorti di questo strano campionato. Dopo mancherà solo il trittico in programma a Pietramurata (Trento) il 1, 4 e 8 novembre prossimi. Tony Cairoli ha 55 punti di ritardo dal campione in carica, +2 di vantaggio sul talento iberico, che dunque è il terzo incomodo nella corsa al titolo. Lo spagnolo ne ha già vinti due nella MX2, la serie under 23 anni.

Lommel inferno di sabbia

Il circuito belga avrebbe dovuto essere l’asso nella manica di Tony Cairoli, che qui ha fatto base per anni. Ma finora è stato Tim Gajser a fare la differenza, con prestazioni molto solide: lo sloveno, al di là di qualche piccola sbavatura, sembra una roccia. Nelle due manche di domenica i piloti troveranno un tracciato ampiamente modificato, specie nella parte finale. Quindi si riparte da zero, o quasi. Lo stress e il carico fisico che questo trittico impone, unito alle condizioni meteo, reciteranno ruoli importanti. A questo punto servono fisico e nervi d’acciaio. Tony Cairoli ha 35 anni, l’età potrebbe pesare. Ma il nove volte campione del mondo non molla.

La programmazione TV

Purtroppo solo gara 1 godrà della diretta TV, su Eurosport2, l’altra sarà visibile solo in differita a tarda sera. RaiSport proporrà il GP Lommel tutto in differita, dalle 22:50 in poi. Ricordiamo che l’intero programma, prove incluse, è disponibile in web streaming (a pagamento) su www.mxgp-tv.com. Su Corsedimoto notizie in tempo reale e le highlights video di entrambe le manche a partire dalle ore 20 di domenica.

11:00 MX2 Gara 1 – Diretta Eurosport2

12:00 MXGP Gara 1 – Diretta Eurosport2, differita 22:50 RaiSport

14:oo MX2 Gara 2 – Differita 19:30 Eurosport 2

15:00 MXGP Gara 2 – Differita 20:00 Eurosport2, ore 23:45 RaiSport

La classifica Mondiale dopo 14 GP su 18

1.Gajser (Slo-Honda) punti 533; 2. Cairoli (Ita-KTM) 478; 3. Prado (Spa-KTM) 476; 3. Seewer (Svi-Yamaha) 461; 5. Febvre (Fra-Kawasaki) 421; 6. Coldenhoff (Ola-GasGas) 375; 7. Paulin (Fra-Yamaha) 369; 8. Desalle (Bel-Kawasaki) 336; 9. Van Horebeek (Bel-Honda) 271; 10. Herlings (Ola-KTM) 263.