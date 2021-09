MXGP Turchia: Jeffrey Herlings di forza in gara 1, Tony Cairoli quinto

Jeffrey Herlings time: a dieci minuti dalla fine l'olandese si scatena e regola Febvre, Jonass e Prado. Il nostro Tony Cairoli ottimo quinto in rimonta. Alle 15:10 la rivincita

Che fenomeno Jeffrey Herlings: è rimasto in agguato in terza posizione fino a dieci minuti dal termine, poi ha alzato il ritmo e “sistemando” nell’ordine Romain Febvre, Pauls Jonass e Jorge Prado ha conquistato di forza gara 1 del GP di Turchia. Il nostro Tony Cairoli ha compromesso la corsa con una brutta partenza, ma ha recuperato fino al quinto posto mostrando un ritmo da podio. Nella rimonta si è sbarazzato del capofila iridato Tim Gajser (Honda), che stavolta perde punti rispetto a tutti i principali avversari nella lotta mondiale. Jeffrey Herlings sta recuperando in fretta il ritardo accumulato causa l’infortunio di Oss, saltando tre manche.

La rimonta di Tony Cairoli

Il nove volte iridato è partito male, solo decimo alla prima curva. Ma da lì ha iniziato la solita, tenace rimonta che in poco tempo lo ha portato in coda a Tim Gajser, per la sesta posizione. Spettacolare confronto, durato un paio di giri, ma Tony era più forte e si è infilato con decisione. Andando a prendere, poco dopo, anche Glenn Coldenhoff, per assicurarsi la quinta posizione finale. Con questo ritmo e questa condizione di forma sarà una gara 2 tutta da vivere: Tony però ha bisogno di una partenza assai migliore per stare davanti.

Alle 15 la seconda sfida

Il programma dell’ottava tappa del mondiale motocross si completa alle 15, con la seconda manche, sempre sulla distanza di 30 minuti più due giri. Qui il link alla piattaforma streaming ufficiale e gli orari delle differite TV su RaiSport ed Eurosport. Ricordiamo che le highlights del GP Turchia saranno disponibili a partire dal pomeriggio su Corsedimoto, gratis e senza alcuna registrazione.

Foto: Instagram