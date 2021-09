Motocross Turchia, tutti per Tony Cairoli: Gli orari TV e streaming del 05/09

Alle 12 e alle 15 le manche dell'ottava tappa MXGP in Turchia. Tony Cairoli all'assalto per avvicinare il leader Tim Gajser. Le highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari TV e le dirette streaming per non perdere neanche un istante di emozioni nella ottava tappa della MXGP e sul tracciato turco di Afyonkarahisar. Due le manche in programma, ciascuna di 30 minuti più due giri: partenza alle 12 e alle 15 italiane. Tony Cairoli (KTM) è quarto in campionato, ma a soli 18 punti dal capofila Tim Gajser (Honda). In questa fantastica stagione i protagonisti sono tanti: anche Romain Febvre (Kawasaki), Jorge Prado (KTM) e Jeffrey Herlings sono in gioco per il successo finale. Senza escludere eventuali sorprese, come lo svizzero Jeremy Seewer pupillo Yamaha. In Turchia si correrà un doppio round, coi fuoriclasse MXGP impegnati nello stesso impianto anche mercoledi 8 settembre.

Diretta streaming su MXGP-TV.com

Non ci saranno dirette TV per questo evento, visto che RaiSport ed Eurosport manderanno in onda le due manche MXGP solo in differita, nei giorni ed orari elencati qui sotto. L’unico modo per gustare le gare in diretta è collegarsi in streaming con www.MXGP-tv.com la piattaforma ufficiale del Mondiale. Oltre alle gare sono visibili anche le qualifiche del mattino che determineranno l’ordine di schieramento al cancello di partenza. Ieri si è disputata la quarta prova del Mondiale femminile con Kiara Fontanesi grande protagonista.

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito, come sempre, saranno disponibili le highlights di tutte le gare, sia MXGP che MX2 con Fabio Guadagnini nel vivo della lotta per il titolo. Le immagini, disponibili anche all’interno degli articoli di cronaca e gli approfondimenti, sono visibili gratuitamente e senza bisogno di alcuna registrazione.

Gli orari TV e streaming

Domenica 5 settembre

08:15 MX2 Free/Time practice

09:15 MXGP Free/Time practice

11:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport lunedi 6 ore 11:30)

12:00 MXGP Gara 1 (differita RaiSport domenica 5 ore 17:50, Eurosport2 lunedi 6 ore 12:00,)

14:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport lunedi 6 ore 12:30)

15:00 MXGP Gara 2 (differita RaiSport domenica 5 ore 21, Eurosport lunedi 6 ore 13:00)

La classifica del Mondiale

1.Tim Gajser (Slo-Honda) 270 punti; 2. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 257; 3. Jorge Prado (Spa-KTM) 255; 4. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 252; 5. Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 227; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 206; 7. Pauls Jonass (Let-GasGas) 180; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 174; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 134; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 130 p.

Foto: Instagram