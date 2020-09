MXGP Lombardia, Gara 1 Tony Cairoli terzo allunga su Tim Gajser

Jeremy Seewer (Yamaha) vince la prima manche davanti a Jorge Prado. Il nostro Tony Cairoli guadagna punti su Tim Gajser e consolida il primato Mondiale

Tony Cairoli (KTM) chiude al terzo posto la prima manche del GP Lombardia e consolida il primato nel Mondiale MXGP. L’inseguitore Tim Gajser è rimasto attardato al via e non è andato oltre l’ottavo posto finale, lasciando altri sette punti. Adesso il fuoriclasse siciliano è a +14 punti. A vincere questa gara è stato lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), uno dei più in forma del momento. A questo punto Seewer sarà da tenere particolarmente d’occhio, perchè è terzo in classifica a -25 punti da Tony Cairoli. Seconda posizione per Jorge Prado, compagno di squadra del leader iridato.

Posizioni consolidate

La sabbia dura di Mantova ha confezionato una prima sfida senza grandi scossoni. Jeremy Seewer è passato per primo all’holeshot, e non ha più mollato la posizione, nonostante la pressione esercitata da Jorge Prado rimasto incollato alle sue spalle. Tony Cairoli si è installato in terza posizione, troppo distante dai primi due, e al sicuro dagli inseguitori: così ha portato a casa un solido piazzamento che lo tiene in corsa per il successo in questo GP e gli permette di allungare in classifica. Tim Gajser, che era stato il più veloce nelle qualifiche del mattino, ha sbagliato partenza complicando la sua strategia. Ma in gara 2 tornerà temibile. Undicesimo posto per Alessandro Lupino (Yamaha).

Kiara Fontanesi punta al settimo

Ieri, sempre a Mantova, si è disputato il terzo GP (su cinque) del Mondiale WMX. Kiara Fontanesi ha avuto parecchia sfortunata, lamentando una caduta in prima manche e lo spegnimento della moto alla prima curva della seconda. Una forsennata rimonta però gli ha permesso di ottenere il terzo posto nel GP, e di mantenersi in corsa per la conquista del settimo titolo iridato, che sarebbe il primo da neo-mamma. Al comando della classifica c’è la tedesca Larissa Papenmeier, inseguita da Nancy van der Van, Kiara Fontanesi e Courtney Duncan racchiuse in appena 14 punti. Kiara torna in pista martedi, sempre a Mantova, per penultimo appuntamento iridato.

Foto: TonyCairoli