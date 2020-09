WMX Lombardia: Kiara Fontanesi che peccato, ma il 3° posto va bene

Kiara conclude al terzo posto il GP vinto dalla tedesca Larissa Papenmeir. Il settimo titolo Mondiale è ancora perfettamente alla portata

Kiara Fontanesi ha chiuso la terzo posto il GP Lombardia, terzo appuntamento del Mondiale WMX. Tante le recriminazioni per la nostra fuoriclasse sei volte iridata, ma al termine di due manche concitatissime Kiara ha guadagnato un punto sulla neozelandese Courtney Duncan, cioè l’avversaria più pericolosa nella corsa al titolo. La campionessa in carica ha vinto di forza la prima manche, ma nella seconda è incappata in un pauroso incidente su un salto: moto fortemente danneggiata e ritiro inevitabile. Il GP è andato alla tedesca Larissa Papenmeier (Yamaha), che con due secondi posti ha conquistato anche il primato nel Mondiale.

Kiara soffre ma c’è

In gara 1 la Fontanesi è partita male, restando invischiata nel gruppo mentre la Duncan scappava via.Poi la poliziotta volante è anche caduta, tentando di sbarazzarsi della danese Andersen, perdendo altro tempo. Il terzo posto l’aveva comunque tenuta in gioco per il successo finale. Ma al secondo via la moto si è “piantata” alla prima curva, e Kiara è ripartita ultimissima. Una travolgente rimonta le ha permesso di risalire al quinto posto finale, quindi sul podio del GP (terzo posto), alle spalle dell’olandese Nancy van der Ven vittoriosa nella seconda manche.

Mondiale dopo 3 GP

Il Mondiale WMX riservato alle ragazze torna in pista mercoledi 30 settembre, sempre sullo stesso tracciato di Mantova. Gran finale fra un mese a Pietramurata (Trento). La classifica è la seguente: 1. Papenmeier punti 129; 2. van der Ven 119; 3. Fontesi 116; 4. Duncan 115.

Domenica grande sfida Cairoli vs Gajser

Esaurito il programma del sabato, adesso il tracciato di Mantova si prepara ad ospitare il primo dei tre GP consecutivi che si correranno sulla sabbia lombarda. Il GP Lombardia è il nono dei diciotto GP previsti in questa particolare stagione, mercoledi seguirà il GP Città di Mantova e domenica GP Europa. Su un tracciato dove ha già vinto diverse volte, l’ultima nel 2019, Tony Cairoli cercherà di allungare il vantaggio nei confronti di Tim Gajser (Honda), il più immediato inseguitore. Qui tutto il programma della giornata e la programmazione TV.