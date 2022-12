MXGP Jeffrey Herlings si rimette a nuovo per l’attacco a Tim Gajser

La stagione Motocross 2022 s’è chiusa senza il suo più atteso protagonista. Jeffrey Herlings, fresco di titolo 2021, è infatti incappato in un infortunio al piede sinistro ancora prima dell’inizio del campionato. Avrebbe dovuto difendere la corona appena conquistata, per la prima volta col numero 1 sulla sua KTM. Invece la sua partecipazione eccezionale al primo round del Campionato Spagnolo è costata molto cara e la difesa del titolo MXGP non è mai cominciata. Aspettiamocelo ancora più agguerrito ed affamato l’anno prossimo, pronto a rifarsi dopo l’ennesima stagione sfortunata (il calendario 2023).

Che calvario per il talento di Herlings

Riepiloghiamo: una spalla lussata, tre fratture alle clavicole, un femore ed un mignolo lesionati, dislocazione dell’osso pelvico, due fratture ai piedi, per finire con lesioni alle vertebre. Nemmeno l’anno scorso è rimasto quieto, nonostante il titolo: Herlings infatti ha dovuto fare i conti con la frattura di una scapola a stagione in corso. In questo 2022 un’altra brutta tegola, una lesione al tallone sinistro e ben tre interventi per sistemarlo. Con la triste certezza di aver già salutato il campionato… Visto che era fermo, ne ha approfittato per sistemarsi anche il piede destro che continuava a creargli problemi. Davvero troppi guai per uno dei più grandi talenti del Motocross. È il secondo più vincente di sempre nei GP (99, a 101 c’è il record di Stefan Everts), 4° assoluto con 5 corone mondiali, ex aequo con un quartetto belga. Guardando il suo paese, è il migliore di sempre: prima di lui ci sono stati solo il doppio titolo di John Van Den Berk e l’unico iride conquistato sia da Dave Strijbos che da Pedro Tragter.

Il 2023 è già iniziato

Dallo scorso febbraio la testa è alla prossima stagione. Jeffrey Herlings si sta allenando a fondo: da circa un mese è tornato ad allenarsi in moto e si sta dando da fare per essere pronto al via dal primo round. Nello specifico, l’asso di KTM sta tentando di recuperare il tempo perduto, ovvero tutto ciò che non ha potuto fare quest’anno, per arrivare a sfidare da subito il campione in carica Tim Gajser e tutti gli altri. “Avrei potuto disputare le ultime gare a settembre, ma non aveva senso” ha dichiarato Herlings a mxgp.com, spiegando poi i suoi guai fisici. “Il primo intervento in Belgio è andato male, per questo hanno dovuto farne altri due. L’osso si era sistemato, ma non al posto giusto: hanno dovuto raschiare via alcuni pezzi per far sì che il dolore se ne andasse.” Un altro anno da dimenticare, anche se le conseguenze non sono sparite del tutto. “Sento ancora il tallone sinistro, ma non fa così male” ha detto Herlings. Per il piede destro invece, “È migliorato molto, ora sto bene.” Nel frattempo l’allenamento continua a pieno ritmo, con la massima determinazione a dire di nuovo la sua.

Foto: Instagram