MXGP, Jeffrey Herlings coglie l’occasione: correrà col numero 1!

Jeffrey Herlings pronto per la difesa del titolo MXGP. Con una novità, ovvero il numero 1. "A questo punto potrebbe essere l'ultima occasione."

Il campione MXGP correrà col numero più prestigioso per la prima volta in circa 20 anni. Jeffrey Herlings ha deciso per la prossima stagione mondiale: accantonerà il suo #84 per disputare il campionato da numero 1. Una scelta sempre più rara tra i piloti di livello internazionale ed in qualsiasi campionato, vuoi per scaramanzia, per ‘affetto’ o per questioni di marketing. Il talento di Geldrop invece ha deciso di cambiare per questa volta, pronto a difendere così la sua corona Motocross. Non manca molto per vederlo in azione, qui il calendario 2022.

“Dopo cinque campionati del mondo, correrò col numero 1 nel 2022.” Dopo l’iniziale indecisione dichiarata a dicembre, con questo annuncio via social l’iridato di casa KTM annuncia la sua decisione dopo un 2021 stellare (tutti i suoi numeri). “Non ho mai avuto le palle per farlo” ha poi continuato. “Ma a questo punto della mia carriera potrebbe essere l’ultima occasione di usarlo, chi lo sa. Voglio quindi cogliere questa occasione finché c’è. È un piccolo cambiamento per tutti dopo tanti anni con l’84, ma sono emozionato.” Con una promessa. “Dopo tornerò all’84, che è il mio.”

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: Instagram-Jeffrey Herlings