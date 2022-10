MXGP: il calendario 2023 provvisorio, tappa italiana a Pietramurata

Il Mondiale Motocross 2022 è ormai finito da un po’, si guarda al prossimo anno. Abbiamo ora anche la prima stesura del calendario per avere un’idea di cosa attenderà i piloti MXGP per la nuova stagione. Mancano ancora alcuni tasselli da sistemare, quindi non è ancora definitivo, ma non mancheranno novità. Per il momento c’è una sola tappa italiana, quella a Pietramurata in Trentino, finale di stagione il 22 ottobre con il Motocross delle Nazioni a Ernée, Francia. Vediamo i punti principali.

Dall’America Latina al Regno Unito

Si comincia il prossimo 12 marzo in Argentina, sul circuito di Villa la Angostura, i due round successivi invece non hanno ancora una collocazione precisa. Segue poi la tappa in Trentino il 13 aprile, due eventi nella penisola iberica tra Portogallo e Spagna, per poi avere il ritorno a Villars sous Ecot, che ospiterà il prossimo MXGP di Francia. Ad inizio giugno toccherà a Lettonia e Germania, chiamate a chiudere la prima parte europea di stagione. Si va poi in Asia, precisamente a Sumbawa e Lombok, entrambi in Indonesia.

Il Vecchio Continente tornerà poi ad ospitare gli eventi successivi, precisamente in Repubblica Ceca, nelle Fiandre (Belgio), in Finlandia ed in Svezia. Segue poi un nuovo ritorno per il paddock MXGP, ovvero Arnhem, teatro del prossimo GP dei Paesi Bassi del 20 agosto. Tappa poi ad Afyonkarahisar, in Turchia, per poi scoprire il nuovissimo tracciato di Thanh Hoa, sede del prossimo GP del Vietnam. Il gran finale sarà a Matterley Basin, per l’evento britannico chiamato stavolta a rappresentare la chiusura di 2023.

Il calendario MXGP provvisorio

Foto: mxgp.com