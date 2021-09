Motocross, rivincita Duncan-Fontanesi: tutti gli orari del GP di Afyon

Mondiale Motocross al 2° round ad Afyonkarahisar. Oggi c'è il WMX, avremo un altro duello Duncan-Fontanesi? Tutti gli orari del GP di Afyon.

Appena lasciato alle spalle l’MXGP di Turchia, ecco che si entra nel vivo del… GP di Afyon. Cambia la denominazione, la pista è sempre la stessa, terreno ideale per cercare le rivincite in tutte le categorie del Mondiale Motocross. Oggi scende in pista il WMX, con la nostra Kiara Fontanesi che cercherà di rifarsi della beffa finale da parte della campionessa 2020 e leader Courtney Duncan. La replica del round che le ha viste grandi protagoniste, ma certo non saranno le sole. Domenica poi in primis alla MX2, con Mattia Guadagnini a caccia del podio sfuggitogli domenica (qui il resoconto), per poi avere la MXGP con Jeffrey Herlings, Tim Gajser, Jorge Prado, Tony Cairoli, Romain Febvre, Pauls Jonass e tanti altri pronti a regalare spettacolo. L’evento sarà visibile integralmente su mxgp-tv.com, diretta/differita delle gare della top class su Raisport.

Le highlights su Corsedimoto

Nel pomeriggio Corsedimoto offrirà le immagini delle due manche del Mondiale Femminile (WMX) con Kiara Fontanesi a caccia della neozelandese Courtney Duncan leader della classifica. Domani, stesso orario, offriremo ai nostri lettori le highlights di MXGP e MX2. Tutto gratuitamente senza necessità di nessuna registrazione.

Tutti gli orari del GP

Martedì 7 settembre

8:30 EMX Open Free Practice

09:00 WMX Free Practice

10:05 EMX Open Qualifying

10:45 WMX Qualifying

12:10 EXM Open Gara 1

13:00 WMX Gara 1

14:10 EMX Open Gara 2

15:05 WMX Gara 2

Mercoledì 8 settembre

8:15 MX2 Free/Time practice

09:15 MXGP Free/Time practice

11:15 MX2 Gara 1

12:15 MXGP Gara 1 (diretta Raisport)

14:10 MX2 Gara 2

15:10 MXGP Gara 2 (differita Raisport ore 17:00)

Foto: mxgp.com