Motocross Femminile: Duncan beffa Fontanesi, successo in Turchia

Kiara Fontanesi contro Courtney Duncan in Gara 2: la battaglia però premia la campionessa in carica, che si prende anche il GP. Il resoconto della tappa in Turchia.

Pole position, trionfo di Kiara Fontanesi in Gara 1, la risposta di Courney Duncan in Gara 2. Le due assolute protagoniste di questo round turco si contendono la vittoria in entrambe le corse, ma è la campionessa neozelandese a festeggiare di più. Arriva infatti il successo dell’iridata 2020, che con una battaglia al fotofinish nella seconda manche riesce a beffare la pilota GasGas, riprendendosi anche la leadership iridata. La nostra portacolori chiude seconda overall, risalendo però al secondo posto in campionato. Terza piazza di GP per Nancy Van De Ven, mentre Shana van der Vlist cede la leadership dopo una seconda gara in rimonta. Tra pochi giorni però c’è la replica sempre sulla pista di Afyonkarahisar… Il resoconto dell’evento.

La cronaca

In Gara 1 partenza ‘trafficata’, recupero sulla fuggiasca Duncan, zampata vincente e volata per la vittoria. Questo il copione attuato da Kiara Fontanesi, nella seconda manche non va troppo diversamente, anche se c’è più battaglia e cambia il finale. Ma andiamo con ordine: un’altra nostra portacolori, Elisa Galvagno, inizialmente sorprende tutte con un’ottima partenza, comandando anche per breve tempo la corsa. Ma arrivano le protagoniste in campionato, con in particolare la nostra maggiore rappresentante che a 16 minuti + 2 giri alla bandiera a scacchi passa al comando, determinata a prendere il largo. Non è d’accordo però Courtney Duncan, che ci mette un po’ ma riesce poi ad attuale la rimonta sulla pilota GasGas. Corsa ad elastico tra le due, con Duncan che torna sotto nel finale: è uno spalla a spalla fino alla bandiera a scacchi, che premia la campionessa in carica! Beffata Fontanesi per tre decimi, terzo gradino per Nancy Van De Ven, che riesce ad imporsi su Larissa Papenmeier. Corsa problematica per Van der Vlist, precipitata in 17^ posizione dopo il via ed in rimonta fino alla top ten, ma non basta per tenere la leadership.

La classifica del GP

Il trionfo al fotofinish in Gara 2 permette a Courney Duncan di trionfare in questo primo round turco, riprendendosi anche la testa della classifica iridata. Kiara Fontanesi è subito a ruota e risale in seconda piazza generale, Nancy Van De Ven chiude sul terzo gradino del podio overall.

La classifica iridata

Foto: mxgp.com