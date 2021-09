Motocross Femminile, Turchia: Kiara Fontanesi trionfa in gara 1

Kiara Fontanesi vince di forza la prima manche della quarta tappa del Mondiale Motocross Femminile (WMX) in Turchia. Alle 15 la sfida finale

Kiara Fontanesi (GasGas) ha vinto di forza la prima manche del quarto appuntamento del mondiale femminile di Motocross sul tracciato di Afyonkarahisar, in Turchia. E’ il primo trionfo 2021 della neo mamma parmigiana. Kiara ha piegato la neozelandese Courtney Duncan (Kawasaki), iridata in carica. Terzo posto per la belga Amandine Verstappen (Kawasaki).

Una grande rimonta

La Courtney era partita a razzo, ma Kiara dopo essersi districata dal gruppo ha iniziato l’inseguimento, raggiungendo la fuggitiva a due terzi della distanza, 20 minuti più tre giri. Qualche tornata di studio e poi un sorpasso chiururgico, a cui la neozelandese non ha potuto opporre resistenza. La Fontanesi già nei tre round precedenti aveva mostrato un ottimo stato di forma, ma era mancata la zampata, un pò per sfortuna. Stavolta è andato tutto liscio. Alle 15 scatterà in gara 2 con la possibilità di conquistare il GP e rosicchiare ulteriore terreno in classifica. Nella stessa gara 1 bellissimo settimo posto per Elisa Galvagno (Yamaha). Qui gli orari dei collegamenti streaming, le highlights della gara su Corsedimoto.

La situazione nel Mondiale

La ex capoclassifica Shana van der Vlist è arrivata solo sesta, permettendo alla Duncan di balzare al comando della classifica iridata, con 107 punti, contro 102 della van der Vlist. La Fontanesi balza dal quinto al terzo posto, a quota 95 punti. Il settimo titolo iridato di una carriera sensazionale torna perfettamente alla portata.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Instagram