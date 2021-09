Motocross, vai Kiara Fontanesi: Orari TV e dirette streaming GP Turchia

Alle 13 e alle 15 Kiara Fontanesi all'attacco nel Mondiale Motocross femminile in Turchia. Diretta streaming su MXGP-TV.com, le highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari TV e le dirette streaming utili per seguire Kiara Fontanesi oggi impegnata nel quarto appuntamento del mondiale Motocross femminile sul tracciato turco di Afyonkarahisar. Due le manche in programma, ciascuna di 20 minuti più due giri: partenza alle 13 e alle 15 italiane.

Diretta streaming

L’unico modo per gustare Kiara Fontanesi in diretta è collegarsi alla diretta streaming offerta da MXGP-TV.com la piattaforma ufficiale del motocross. Ci si può abbonare per il singolo GP o per l’intera stagione. Sempre in diretta streaming oggi si potranno vedere anche le due manche dell’europeo EMX Open. Nel pomeriggio Corsedimoto offrirà le highlights delle due gare WMX (il Mondiale femminile), gratis e senza necessità di alcuna registrazione.

La situazione di Kiara

Kiara Fontanesi occupa il quinto posto in classifica, a quota 70 punti. Insegue l’olandese Shana van der Vlist (KTM), leader a quota 87. Seguono la campionessa in carica Courtney Duncan (Kawasaki) punti 75, e le olandesi Linn Valk (Husqvarna) e Nancy van der Ven (Yamaha) appaiate a 72. Situazione apertissima

Domani la MXGP con Tony Cairoli

Lo stesso tracciato turco domani ospiterà l’ottava tappa del Mondiale MXGP con il nostro Tony Cairoli a caccia di Tim Gajser, leader della classifica. Anche nella top class la classifica è molto corta con Febvre, Prado ed Herlings racchiusi in un pugno di punti.

Gli orari TV del week end

Sabato 4 settembre

8:30 EMX Open Free Practice

09:00 WMX Free Practice

10:05 EMX Open Qualifying

11:45 WMX Qualifying

12:10 EXM Open Gara 1

13:00 WMX Gara 1

14:10 EMX Open Gara 2

15:05 WMX Gara 2

Domenica 5 settembre

08:15 MX2 Free/Time practice

09:15 MXGP Free/Time practice

11:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport lunedi 6 ore 11:30)

12:00 MXGP Gara 1 (differita RaiSport domenica 5 ore 17:50, Eurosport2 lunedi 6 ore 12:00,)

14:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport lunedi 6 ore 12:30)

15:00 MXGP Gara 2 (differita RaiSport domenica 5 ore 21, Eurosport lunedi 6 ore 13:00)

La classifica del Mondiale

1.Tim Gajser (Slo-Honda) 270 punti; 2. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 257; 3. Jorge Prado (Spa-KTM) 255; 4. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 252; 5. Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 227; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 206; 7. Pauls Jonass (Let-GasGas) 180; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 174; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 134; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 130 p.

