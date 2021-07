Motocross Lommel: A Van der Vlist Gara 2 e GP, Kiara Fontanesi 2^

Kiara Fontanesi 2^ in Gara 2, arriva il primo podio stagionale. Vittoria di manche e GP a Shana van der Vlist, nuova leader in campionato.

È un sabato acceso per quanto riguarda il Mondiale Motocross femminile. Dopo quanto successo in Gara 1, ecco che la seconda manche vede quattro protagoniste, finché Shana van der Vlist non decide di darsi alla fuga. Per la pilota dei Paesi Bassi ecco vittoria di Gara 2, successo di GP ed in più anche la leadership WMX. Kiara Fontanesi si rifà dell’esordio stagionale sfortunato a Loket: per lei doppio podio e seconda piazza overall, resistendo al tentativo di assalto finale della campionessa in carica Duncan. Terzo posto dell’evento belga per la vincitrice della prima corsa Lynn Valk, al primo podio in un GP. Sono punti preziosi per la nostra portacolori, che risale in quinta piazza iridata a -17 dalla nuova leader.

La gara

Ottimo lo scatto di Duncan, che prende immediatamente il comando delle operazioni su Van De Ven e Papenmeier. La pilota italiana, quinta dopo le prime curve, si mette subito in modalità attacco, portandosi in pochi giri in zona podio e puntando chiaramente alla campionessa in carica, al comando ma non in fuga. Si infiamma la battaglia tra le due finché l’italiana non passa in testa, ma entrambe devono guardarsi da Van De Ven e Van der Vlist. Ne esce un evento belga tutt’altro che certo fino alla bandiera a scacchi, con queste quattro agguerrite ragazze a dettare il ritmo della corsa a suon di giri veloci, sorpassi, rimonte. A referto sul finale un errore per Duncan, che però non compromette troppo la sua battaglia. Shana van der Vlist riesce a fuggire, nessuno tiene il passo ed ecco il trionfo nella seconda manche di giornata, oltre a prendersi la leadership iridata. Dietro è lotta, ma alla fine Kiara Fontanesi resiste e conquista il secondo posto (con giro veloce in gara) davanti a Courtney Duncan. Squalificata invece Giorgia Blasigh per un taglio di pista.

La classifica del GP

Il successo di Gara 2 permette a Shana van der Vlist di chiudere in maniera trionfale la seconda tappa stagionale. La pilota KTM precede la nostra Kiara Fontanesi, terza piazza e primo podio per Lynn Valk, come si vede vincitrice della prima corsa. La classifica completa.

La classifica iridata

Foto: mxgp.com