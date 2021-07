Motocross Lommel: Kiara Fontanesi 3° in gara 1, si può fare!

Kiara Fontanesi ha concluso al terzo posto la prima manche del GP Lommel, secondo round del mondiale motocross donne. Ora la Duncan è più vicina

Kiara Fontanesi (GasGas) ha chiuso al terzo posto la prima manche del secondo round del Mondiale motocross femminile sulla sabbia di Lommel (Belgio). La campionessa parmense ha accorciato le distanze sulla neozelandese Courtney Duncan (Kawasaki), iridata in carica e leader della classifica finita soltanto sesta. La vittoria parziale è andata all’olandese Lynn Valk (Husqvarna) davanti alla connazionale Shana van der Vlist (KTM).

Sfida nel mare di sabbia

Lommel è un inferno di sabbia, 40 ragazze al cancello di partenza sotto un cielo plumbeo e temperatura autunnale. Kiara è partita discretamente, quarta all’uscita della prima curva, tanto bastava per non crearsi problemi di rimonta. Ma poco per tenere la ruota delle specialiste dalla sabbia, in particolare la van der Vlist e la Valk, che hanno subito impresso un ritmo altissimo alla gara. Kiara Fontanesi ha recuperato il terzo posto e lì è rimasta: nella seconda parte ha tenuto più o meno lo stesso ritmo delle fuggitive, questo fa ritenere che in gara 2, Kiara possa aspirare a qualcosa di meglio.

La Duncan in difficoltà

Kiara Fontanesi con questo piazzamento sale al quinto posto nel Mondiale, recuperando cinque preziosissimi punti alla Duncan. La neozelandese è partita male (decima nelle prime battute) e la faticosa rimonta si è arenata (è proprio il caso di dirlo..) in sesta posizione. Dopo gara 1 la classifica è la seguente: 1.Duncan punti 65; 2. van der Vlist 62; 3. Valk 57; 4. Van der Ven 54; 5. Fontanesi 48; 6. Papenmeier 47; 7. Verstappen 46; 8. Guillen 37. Gara 2 scatta alle 15.40, diretta streaming su MXGP-tv.com, le highlights in serata su Corsedimoto.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Instagram