Superbike Magny Cours: Gli orari TV e dirette streaming del 04/09

Oggi a Magny Cours si corre gara 1 dell'ottava tappa Superbike. Toprak e Rea ripartono appaiati, la Ducati insegue. Gli orari tv e il programma completo in pista

Ecco gli orari TV e le dirette streaming utili per seguire la prima giornata di gare dell’ottava tappa Superbike a Magny Cours. A sei round dalla fine il mondiale è apertissimo con Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) appaiati in vetta, terzo incomodo la Ducati con Scott Redding a -38 punti. Ciascuno dei sei appuntamenti che restano assegnerà 62 punti. Nelle due sessioni del venerdi svetta Toprak, con il giro veloce ma soprattutto una simulazione gara strepitosa.

Il round di Magny Cours sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Sabato 4 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 5 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)