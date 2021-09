Irwin e Honda ancora in pole nel British Superbike, disastro PBM Ducati

Seconda pole di fila nel British Superbike per Glenn Irwin e Honda, il tutto mentre Josh Brookes centra in pieno il suo compagno di squadra Christian Iddon in PBM Ducati.

Belle qualifiche del British Superbike a Snetterton. Secondo consuetudine, 13 piloti racchiusi in meno di 1″ (su una pista da 4.778 metri…), qualche tempone, diverse sorprese senza farsi mancare episodi controversi. Insomma, aspettando Gara 1 in programma nel pomeriggio, anche sul tracciato di Norfolk il BSB non tradisce le attese in un decisivo Q2 dov’è successo davvero di tutto. In primis, la riconferma in pole position di Glenn Irwin con la CBR 1000RR-R vestita HRC del team Honda Racing UK.

IRWIN ANCORA IN POLE

Tornato in pole a Cadwell Park al culmine di un digiuno perdurato 3 anni, Glenn Irwin si è ripetuto nell’odierna qualifica di Snetterton. Con un tempone di 1’46″354 sparato così: pronti-via, al suo primo giro di pista del Q2. Un riferimento avvicinato successivamente da Jason O’Halloran, arrivatogli a soli 33 millesimi, ma non abbastanza per intaccare la seconda pole stagionale e consecutiva dell’originario di Carrickfergus. Risolti i problemi iniziali, la Fireblade di nuova generazione sigla SC82 ha ritrovato lo smalto e la competitività dello scorso anno, stagione dove Irwin vinse proprio a Snetterton una delle tre gare in programma.

O’HALLORAN PER CHIUDERE I GIOCHI

In quel di Snetterton, GI2 farà di tutto per tornare sul gradino del podio, con inevitabili interessi di classifica. Jason O’Halloran, leader con vantaggio, contestualmente vuole chiudere la pratica-Showdown già questo fine settimana, ritrovandosi in prima fila al via di Gara 1 affiancato dal compagno di squadra Tarran Mackenzie, con la seconda che premia nell’ordine Lee Jackson, Peter Hickman ed un Andrew Irwin da tre round tornato combattivo e competitivo. Per quanto concerne Hicky, si tratta altresì di una sessione rovinata da un fattaccio nel finale. In progressivo miglioramento, ha dovuto chiudere il gas alla Murrays suo malgrado ostacolato da Bradley Ray, scivolato poc’anzi e, da regolamento, ripartito al fine di rientrare esclusivamente ai box dopo il via libera dei commissari.

Josh Brookes centra in pieno Christian Iddon

DISASTRO DUCATI

Questo non è stato l’unico episodio controverso della sessione. Chiedere lumi al box VisionTrack PBM Ducati, dove Josh Brookes all’ultimo giro utile ha letteralmente centrato proprio alla Murrays il suo compagno di squadra Christian Iddon. Veloce e costante ieri nelle libere, il Campione in carica stava migliorando il suo best lap (con la seconda fila alla portata), ma ha esagerato nel tentativo di sfilare il proprio team-mate, scusandosi successivamente per questo colossale errore. Brookes e Iddon si ritrovano così ottavo e undicesimo in griglia, con l’altra V4 R del team Moto Rapido di Tommy Bridewell decima. Aspettando eventuali decisioni e/o penalità della direzione gara…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Snetterton 300, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 1’46.354

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.033

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.138

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.566

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.601

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.625

7- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.667

8- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.676

9- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.701

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.751

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.925

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.932

13- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.958

14- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.092

15- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.639

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.788

17- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.842

18- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 3.371

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

4- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

7- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

8- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

9- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

13- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

14- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

15- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

17- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

18- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

19- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

20- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

21- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

22- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

23- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

24- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.