WMX Motocross, Kiara Fontanesi appena giù dal podio nel GP Svizzera

Secondo fine settimana di Motocross femminile con Kiara Fontanesi e Giorgia Blasigh in top ten di GP ed anche nella generale. Questo il responso dopo la Gara 2 di oggi, che va a sommarsi al risultato ottenuto sabato nella prima manche in Svizzera. Il successo di GP va a Courtney Duncan, Lotte van Drunen invece si prende la testa della classifica iridata WMX. Prossimo appuntamento tra circa un mese in Spagna, vediamo intanto com’è andato questo secondo round a Frauenfeld.

Motocross WMX, il GP Svizzera

Fine settimana migliore per Kiara Fontanesi, rimessasi dai problemi di salute accusati a Riola Sardo. Oltre ad essere decisamente meno preoccupata per la figlia minore, ora di nuovo in forma. La sei volte iridata e mamma bis, al ritorno nel Mondiale Motocross, ha ricominciando piazzando la zampata valsa la pole position davanti a Van Drunen ed alla tabella rossa Daniela Guillen. La campionessa in carica Nancy van de Ven scattava dal 5° cancelletto, seconda migliore italiana è Giorgia Blasigh 15^. Sabato tocca alla prima gara ed è una battaglia serratissima fin dal via, con anche Fontanesi protagonista. Non ci mette molto però ad emergere Courtney Duncan, che si prende la prima manche sulla campionessa parmense, terza è Daniela Guillen, contiamo anche l’11° posto finale di Giorgia Blasigh.

Pausa pasquale, si riparte con la seconda manche in questo lunedì di Pasquetta, una giornata che si rivela nel segno delle Kawasaki. È infatti doppietta, con la vittoria di Lotte van Drunen ed il secondo posto di Courtney Duncan davanti alla campionessa in carica Nancy van de Ven. Kiara Fontanesi porta a casa un solido 5° posto, mentre Giorgia Blasigh risale fino in top ten, precisamente 9^ al traguardo. La classifica di GP ci dice che Duncan trionfa sulla nuova tabella rossa Van Drunen, Fontanesi è 4^ e Blasigh 9^.

WMX, la classifica di GP

Motocross femminile, la generale

Foto: Social-Kiara Fontanesi