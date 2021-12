Motocross: Rene Hofer, il ricordo di Herlings. “Eri come un fratello”

L'improvvisa scomparsa del giovanissimo talento Rene Hofer ha sconvolto il mondo del Motocross. L'iridato MXGP Jeffrey Herlings lo ricorda così.

Nella giornata di sabato una delle notizie più terribili che si possano leggere. A soli 19 anni Rene Hofer se n’è andato, travolto da una valanga in Austria mentre era a sciare con alcuni amici. Una notizia che ha sconvolto il mondo delle due ruote, del motocross in particolare, che piange la perdita di una giovane promessa, oltre che di un ragazzo alla mano e sempre col sorriso. Un bel ricordo arriva da Jeffrey Herlings, campione MXGP in carica e compagno di squadra del giovanissimo talento austriaco, seppur in categorie diverse.

“Non ci posso credere. Abbiamo trascorso un sacco di tempo insieme, anche la scorsa settimana in Italia abbiamo diviso la stessa stanza, ed oggi sei in paradiso.” Inizia così il toccante messaggio affidato ai social da parte del pilota di Geldrop, fresco campione 2021, chiaramente piuttosto scosso da questa bruttissima notizia. “Il mio cuore è a pezzi, il mio corpo è vuoto e la mia testa ancora non ci crede. Tu eri come un fratellino per me, chiedevi sempre consigli, abbiamo riso davvero tanto insieme. Le mie preghiere vanno alla tua famiglia, ti voglio bene fratello.”

Foto: KTM Images