Motocross, c’è anche la Sardegna: il calendario MXGP 2023 aggiornato

Ci sono novità per quanto riguarda il prossimo Mondiale Motocross. Nello specifico sono stati sistemati alcuni tasselli mancanti nel calendario 2023. La Sardegna continua ad essere protagonista nel campionato MXGP: Riola Sardo infatti ospiterà il secondo round della stagione, in programma nei giorni 25 e 26 marzo. Non è l’unico aggiornamento, manca infine ancora un evento da sistemare: vediamo nel dettaglio cos’è cambiato al momento.

Le novità per il 2023

Sardegna e Trentino per l’Italia, ma c’è anche un interessante ritorno. Per la prima volta dal 2018 la Svizzera ospiterà una tappa del Mondiale Motocross: si torna a Frauenfeld, stavolta però su un circuito completamente rinnovato. L’evento svizzero cadrà durante il fine settimana di Pasqua, portando a cambiamenti di programma: sabato si procede come sempre, domenica invece sarà giornata di pausa, per poi competere di lunedì.

Un’altra novità è la conferma della tappa in Finlandia a Hyvinkaa. L’inserimento in corsa nel 2022 per i guai del KymiRing (già fallito) è stato un successo, di conseguenza l’appuntamento è stato reinserito per il prossimo 30 luglio. Da aggiungere che il MXGP delle Fiandre ospiterà anche la categoria EMX125 Presented by FMF Racing ed il round unico del EMX Open. Infine, il round Motocross dei Paesi Bassi sarà tappa anche di EMX250 e WMX.

Motocross, il calendario aggiornato

Foto: mxgp.com