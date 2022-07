MXGP, il KymiRing perde anche il Motocross: si torna sulla ‘vecchia’ pista

Su un KymiRing in profonda crisi non ci sarà nessun evento sportivo di rilevanza internazionale. Dopo la cancellazione dei round MotoGP e Red Bull Rookies Cup, anche il Mondiale MXGP ha ufficialmente virato verso un’altra sede. Il ritorno in Finlandia rimane confermato per i giorni 13 e 14 agosto, ma si torna sul ‘vecchio’ tracciato di Vauhtipuisto, nella città di Hyvinkää. Una pista molto apprezzata, sulla quale hanno trionfato anche Cairoli e Herlings (allora in MX2), giusto per dire i nomi di due campioni recenti.

