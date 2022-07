MotoGP, KymiRing addio? L’impianto finlandese prossimo al fallimento

La cancellazione del GP MotoGP di Finlandia quest’anno potrebbe essere stata l’ultima volta in cui abbiamo sentito parlare del KymiRing. Sembra infatti che l’autodromo sia già prossimo alla bancarotta. Secondo quanto riporta il quotidiano locale yle.fi, due imprese edili vantano crediti rispettivamente per 370.000 euro e 264.000 euro. Cifre mai ricevute dal nuovo impianto, nonostante gli ultimi avvisi di pagamento con data 13 giugno. Il 28 giugno è stata quindi presentata istanza di fallimento al tribunale contro l’autodromo. Da Riku Rönnholm, CEO del KymiRing, al momento è arrivato solo un no comment, ma la situazione ha preso una brutta piega.

Dall’entusiasmo dei primi tempi a continui ritardi e dubbi che avevano provocato quindi più di un punto interrogativo, nonostante le recenti rassicurazioni. Dopo i primi test svolti nel 2019 assieme ai collaudatori MotoGP, il ritorno in Finlandia era ufficialmente previsto per il 2020, per la prima volta dall’ultimo GP svolto nel 1982. È stato poi rinviato per Covid al 2021, ne segue un nuovo posticipo al 2022, ma anche quest’anno il debutto al KymiRing è stato cancellato per ‘motivi politici’. Ma più importante, ci sono grossi ritardi nei lavori. Ad oggi l’impianto non è ancora stato totalmente completato! Ed a questo punto, difficilmente lo sarà.

Foto: motogp.com