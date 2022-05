MotoGP: addio KymiRing, GP di Finlandia rinviato al 2023

Il calendario MotoGP 2022 subisce un cambiamento. La Finlandia non ospiterà il Motomondiale nemmeno quest’anno, il debutto al KymiRing è nuovamente rinviato. Non ci andranno quindi nemmeno la MotoE né la Red Bull Rookies Cup, che lì avrebbero dovuto disputare il proprio 5° round stagionale. La motivazione è di natura geopolitica, con la situazione attuale che sta anche creando problemi in termini di lavori su un nuovo circuito. L’intenzione è di debuttare ufficialmente nel 2023.

Il comunicato

FIM, IRTA e Dorna Sports si vedono obbligate ad annunciare un cambiamento del calendario 2022 del Mondiale MotoGP. I lavori di omologazione al KymiRing, assieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica attuale nella zona, hanno portato alla cancellazione del Gran Premio di Finlandia. Le circostanze attuali hanno portato ad alcuni ritardi, mettendo a rischio il lavoro sul nuovo circuito. Tutte le parti quindi hanno deciso di posticipare il debutto al 2023, quando il Motomondiale tornerà in Finlandia per la prima volta in quattro decenni. Il calendario finale 2022 è stato quindi ridotto a 20 round.

Il calendario aggiornato

