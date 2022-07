Mustang Light la giacca vintage si alleggerisce, anche nel prezzo

Presente nella gamma HEVIK “Cafè Racer” dal 2020 e particolarmente apprezzata non soltanto dagli amanti del genere, la giacca MUSTANG si aggiorna… e diventa LIGHT. La nuova versione – come anticipa il nome stesso – è realizzata in pelle di bufalo ultra sottile e resistente, ammorbidita da uno speciale trattamento all’anilina. Ora disponibile anche in versione Lady, MUSTANG LIGHT ha in dotazione uno strato termico removibile, protezioni su spalle e gomiti e certificazione CE in classe AA.

Fascino intramontabile

Capace di unire il fascino intramontabile della pelle all’attualità dei dettagli tecnici, la giacca MUSTANG quest’anno si “alleggerisce” (anche nel prezzo). Diminuire leggermente lo spessore della pelle a favore della morbidezza e di un maggior comfort nei mesi estivi è una scelta ricercata e voluta dal marchio, Ma c’è di più: la versione LIGHT della MUSTANG “apre le braccia” anche al pubblico femminile con un design e una gamma taglie ad hoc.

Com’è fatta

Punto di forza di questa giacca dal taglio corto e dallo spirito retrò è sicuramente lo strato esterno in pelle di bufalo, che grazie al suo spessore segue meglio le linee del busto. Concorre alla vestibilità anche il trattamento all’anilina, che rende il materiale morbido ed elastico e dona al tutto un bell’effetto opaco. Sicuramente indicata per la bella stagione, MUSTANG LIGHT dispone comunque di un’imbottitura interna removibile, taglio gilet, capace di ampliarne il periodo d’utilizzo durante l’anno. Un particolare da segnalare: il cotone in color verde scuro utilizzato come fodera interna. Asciutto e grintoso, questo modello cela molto bene le protezioni CE interne, presenti su spalle e gomiti. Non manca poi l’alloggiamento posteriore per il paraschiena (modelli Hevik HFB Protector e HCB Protector).

Il vintage pratico

Chi sostiene che stile vintage e praticità non vadano d’accordo, non potrà che ricredersi.

Confortevole durante la guida e una volta scesi dalla sella, MUSTANG LIGHT dispone di regolazioni con zip + bottone su fianchi e gomiti, predisposizione per aggancio al pantalone, bande laterali elasticizzate e aree traspiranti, ed elastiche a loro volta, su torace e scapole. Da citare infine le utilissime (e numerose) tasche che Hevik ha previsto per questo modello: due esterne principali + taschino superiore (tutte con zip), due interne + una ricavata sul gilet termico. MUSTANG LIGHT è disponibile in colore Nero e in una gamma taglie che va dalla S alla 4XL per la versione Man e dalla XS alla 2XL per la versione Lady. Capo certificato secondo normativa armonizzata EN 17092-4:2020 in Classe AA

Quanto costa?

Il prezzo al pubblico è 269,90€. Scheda tecnica: 100% pelle di bufalo trattata all’anilina. Fodera: 100% cotone. Interno termico: 100% Poliestere, removibile, taglio gilet. Protezioni: protezioni certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti; tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e HCB Protector certificati CE (fb) 1621-2:2012 livello 2. Altre caratteristiche: zone elastiche traspiranti su torace e scapole; predisposizione per aggancio pantalone; vestibilità autoregolabile con elastici lungo i lati. Taglie: da S a 4XL (Man); da XS a 2XL (Lady). Colori: Nero.