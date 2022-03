Sul velocissimo tracciato argentino di Villa Langostura è il lettone Pauls Jonass a firmare la gara di qualifica MXGP nel terzo round del Mondiale Motocross. Il pilota Husqvarna scatterà quindi dalla migliore posizione al cancello nelle due manche che scatteranno, per il fuso orario, alle 17 e alle 20 ora italiana. Qui gli orari del GP e dei collegamenti live streaming su MXGP-TV.com. Nel finale di una corsa molto combattuta Jonass ha passato di slancio lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) partito con una casacca bianco celeste, la colorazione della nazionale argentina di calcio.

Tim Gajser non brilla

Il leader del Mondiale è partito bene ma è lentamente scivolato verso la pancia del gruppo, concludendo in settima posizione. Su questo Tim Gajser ha vinto due volte ma nelle due manche dovrà guardarsi le spalle dall’arrembante Jorge Prado (KTM), finito al terzo posto e apparso in ottima forma. Prado è secondo in classifica con 12 punti di ritardo da Gajser che per somma di punti ha conquistato entrambi i GP disputati in Gran Bretagna e a Mantova. Miglior italiano Alberto Forato (GasGas) autore finora di un brillante avvio di stagione.

MX2: Mattia Guadagnini sesto

Mattia Guadagnini (KTM) ha chiuso in sesta posizione la qualifica della MX2 (mondiale Under 23 anni) vinta dal belga Jago Geerts (Yamaha). Sfortunato Andrea Adamo: il giovanissimo siciliano, sul podio nel precedente round di Mantova, è incappato in una scivolata che l’ha costretto al ritiro. Il pilota però è OK. Gianluca Facchetti, autore di un buon avvio, è finito decimo

Foto: Instagram