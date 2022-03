Motocross Argentina: Tim Gajser punta il tris, gli orari TV e live streaming

Il mondiale Motocross varca per la prima volta i confini europei approdando in Argentina, dove la MXGP mancava per i noti motivi dal 2019. Si correrà a Villa Langostura, affiascinante tracciato nella regione di Nequen, che richiama i paesaggi alpini. Qui l’ultima volta che si è gareggiato Tony Cairoli fece la differenza, ma ormai il fuoriclasse siciliano è un ex. Invece c’è ancora, eccome, lo sloveno Tim Gajser che qui ha già vinto due volte e conta di consolidare ulteriormente il primato Mondiale dopo i successi festeggiati a Matterly Basin (Gran Bretagna) e Mantova (GP Lombardia).

Il gatto è ferito, il topo balla

Gajser sta approfittando al meglio della perdurante assenza per infortunio di Jeffrey Herlings. L’asso olandese della KTM si è fatto male nel precampionato e non è ancora riuscito a rientrare. Stessa sorte per Romain Febvre (Kawasaki), vice campione del mondo in carica. L’unico attuale avversario per lo sloveno sembra essere Jorge Prado (GasGas) che ha battezzato il successo di manche e insegue in classifica, distanziato di dodici punti. Il migliore dei piloti italiani in quest’avvio di Mondiale è stato Alberto Forato (GasGas) che grazie a consistenti prestazioni è ancorato al decimo posto, con 41 punti all’attivo.

Niente diretta TV, le highlights su Corsedimoto

Per effetto del fuso orario, le gare domenica sono programmate nel tardo pomeriggio. Purtroppo non ci sarà diretta TV, nè sulla Rai tantomeno su Eurosport, per cui l’unico canale per seguire tutto lo show (qualifiche incluse) è www.MXGP-TV.com cioè la piattaforma ufficiale del Motocross iridato. Su Corsedimoto proporremo, gratuitamente, le highlights delle due manche, subito dopo la conclusione.

Gli orari (italiani) in pista, sabato 19 marzo

ore 19:15 MX2 Gara qualifica

ore 20:00 MXGP Gara qualifica

Domenica 20 marzo

ore 16:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport lunedi ore 10:30)

ore 17:00 MXGP Gara 1 (differita Eurosport lunedi ore 11:00)

ore 19:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport lunedi ore 11:30)

ore 20:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport lunedi ore 12:00)