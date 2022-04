Motocross Agueda, Gli orari delle dirette streaming e TV del 03/04

Lo spettacolare tracciato portoghese di Agueda ospita il quarto appuntamento del Mondiale Motocross. Nella MXGP occasione ghiotta per Tim Gajser: il fuoriclasse Honda qui ha già vinto, e può approfittarne per consolidare il primato nel Mondiale. Maxime Renaux (Yamaha) e Jorge Prado (GasGas), i più immediati inseguitori in classifica, dovranno fare in modo che Gajser non fugga. L’ex iridato ha vinto tutti i tre GP precedenti in Regno Unito, Lombardia e Argentina.

Forza Mattia Guadagnini!

Sarà molto intrigante anche la MX2 (Mondiale under 23 anni) con il nostro Mattia Guadagnini (KTM) all’attacco: nella gara di qualifica è finito secondo dietro il belga Jago Geerts (Yamaha) leader del campionato. RaiSport non offrirà la diretta TV di questo GP, ma per non perdere neanche un secondo di show c’è il live streaming offerto da MXGP-TV.com, la piattaforma ufficiale del Motocross. Oltre alle quattro gare del Mondiale saranno disponibili anche la WMX (mondiale femminile) e l’Europeo EMX250.

Domenica 3 aprile

10:45 WMX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com)

12:30 EMX250 Gara 2 (diretta MGP-TV.com)

14:15 MX2 Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e Eurosport TV)

15:15 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e Eurosport TV, differita RaiSport 00:30)

17:10 MX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, differita Eurosport TV 00:00)

18:10 MXGP Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Differita Eurosport TV 00:30, RaiSport 01:30

