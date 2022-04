Motocross Portogallo: Ruben Fernandez, che combini? Tim Gajser a terra

Una collisione con Ruben Fernandez nel corso del primo giro poteva costare a Tim Gajser, il leader del Mondiale Motocross MXGP. Nella gara di qualifica del GP Portogallo ad Agueda il focoso spagnolo è partito a razzo, lo sloveno ha preso l’intero e la collisione, per la verità abbastanza leggera, ha provocato la caduta di entrambi. Tim è atterrato sulla clavicola destra, ma per fortuna non si è fatto male. E dire che sono entrambi piloti Honda…

La rimontona di Tim Gajser

Il pluri campione del mondo è tornato in moto in 23° posizione e dal fondo ha cominciato una forsennata rimonta che lo ha catapultato al settimo posto finale. Fernandez invece ha archiviato il pomeriggio con un secondo incidente, stavolta in solitario ma ben più violento: inevitabile il ritiro. A quel punto, scivolato indietro Gajser, la testa della corsa è rimasta nelle mani di Glenn Coldenhoff (Yamaha) e Jorge Prado (GasGas), terminati in questo ordine. Terzo posto per Brian Bogers (Husqvarna) davanti a Pauls Jonass (Husqvarna) e Jeremy Seewer (Yamaha). Soltanto decima posizione per Maxime Renaux (Yamaha), secondo nel Mondale a -17 punti da Gajser.

Mattia Guadagnini secondo in MX2

Bilancio in grigio per gli italiani della MXGP: Alessandro Lupino (Beta) è stato costretto al ritiro, sedicesima posizione per Alberto Forato. Le altre posizioni: Nicholas Lapucci (Fantic) diciottesimo, Ivo Monticelli (Honda) ventunesimo. In MX2 (under 23 anni) invece cresce la forma di Mattia Guadagni (KTM), secondo alle spalle del leader mondiale Jago Geerts (Yamaha). Il pilota del team De Carli nelle due manche di domenica ha la grande opportunità di centrare il primo podio di questo 2022. Qui gli orari in pista e la programmazione delle dirette streaming e TV