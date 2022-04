Motocross Agueda: Tim Gajser all’attacco, gli orari live streaming e in TV

Ecco come vedere il GP Portogallo, quarto appuntamento del Mondiale Motocross in programma sul tracciato portoghese di Agueda. La diretta streaming dell’intero programma è assicurata da MXGP-TV.com la piattaforma ufficiale (a pagamento). Per quanto riguarda la programmazione TV, Eurosport 2 proporrà gara 1 della MXGP in diretta, mentre RaiSport ha previsto solo differite nella tarda serata di domenica. Qui sotto gli orari in pista e i collegamenti streaming e in TV.

Tim Gajser lanciatissimo

Tim Gajser (Honda) comanda la classifica con 17 punti di vantaggio sul francese Maxime Renaux (Yamaha) e avrà una ghiotta opportunità di incrementare il vantaggio. Il fuoriclasse sloveno sul saliscendi lusitano ha già sbancato nel 2019 (nella foto d’apertura), l’ultima volta che questo GP è stato disputato, prima delle vicende pandemia. Tim Gajser non ha ancora fatto doppietta ma ha portato a casa il successo complessivo in tutti gli appuntamenti fin qui disputati: Regno Unito, Lombardia e Argentina. Sarà un banco di prova importante per Jorge Prado, che finora ha mancato l’appuntamento con il successo: Agueda gli si addice, tre anni orsono qui fece il vuoto in MX2.

Forza Forato e Monticelli

In MXGP fari puntati su Alberto Forato (GasGas), autore di un buon avvio di stagione: occupa infatti il decimo posto nel Mondiale. Rientra in pista dopo l’infortunio nel precampionato Ivo Monticelli (Honda), che dispone di un pacchetto tecnico che autorizza sogni di gloria. In MX2 Mattia Guadagnini (KTM) in Argentina ha offerto una buona prova e questa è l’occasione per partire di slancio dopo un inizio di stagione un pò sottotono. Pilota da battere il belga Jago Geerts (Yamaha).

Il programma in pista e le dirette streaming

Sabato 2 aprile

11:15 Studio Show (diretta MXGP-TV.com)

15:40 WMX Gara 1 (diretta MXGP-TV.com)

16:25 EMX250 Gara 1 (Diretta MXGP-TV.com)

17:15 MX2 Gara Qualifica (diretta MXGP-TV.com)

18:00 MXGP Gara Qualifica (diretta MXGP-TV.com)

Domenica 3 aprile

10:45 WMX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com)

12:30 EMX250 Gara 2 (diretta MGP-TV.com)

14:15 MX2 Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e Eurosport TV)

15:15 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e Eurosport TV, differita RaiSport 00:30)

17:10 MX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, differita Eurosport TV 00:00)

18:10 MXGP Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Differita Eurosport TV 00:30, RaiSport 01:30

La classifica mondiale dopo tre GP

1. Tim Gajser (Honda) 141 punti; 2. Maxime Renaux (Yamaha) 124; 3. Jorge Prado (GasGas) 118; 4. Jeremy Seewer (Yamaha) 94; 5. Jeremy Van Horebeek (Beta) 76; 6. Ruben Fernandez (Honda) 74; 7. Olsen (KTM) 73; 8. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 71; 9. Jed Beaton (Kawasaki) 58; 10. Alberto Forato (GasGas) 58.