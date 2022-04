MotoGP, Vinales e il grande sogno Aprilia: “Vogliamo fare la storia”

Maverick Vinales ha disputato sette Gran Premi di MotoGP con Aprilia, dopo la fine del rapporto con Yamaha. Nelle cinque gare del 2021 il suo miglior risultato è l’8° posto a Misano, nelle due gare di quest’anno non ha ancora centrato la top-10. Il pilota spagnolo chiede tempo alla Casa di Noale, dicendosi certo che prima o poi raggiungeranno risultati prestigiosi con la RS-GP: “Voglio fare la storia“.

Vinales e Aprilia massima fiducia

Il 12° posto in Qatar e il 16° nel Gran Premio dell’Indonesia non scoraggiano Maverick Vinales. “Mi interessava soprattutto cominciare la stagione per capire che avrei avuto feeling in gara“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. “E penso di esserci riuscito velocemente, intuendo da subito in che direzione andare. I risultati, ora, sono un po’ meno importanti, per quelli serve tempo“. Nei test invernali sembrava avere un potenziale migliore, ma un week-end di gara è differente. Eppure su un aspetto sembra aver compiuto un grande step: quello piscologico. “Io sono molto tranquillo, perché so che lavoro devo fare e anche quale strada devo prendere“.

In questo primo scorcio di stagione MotoGP il problema principale sta sul giro secco. “Faccio fatica a spingere sul giro singolo, non capendo ancora bene la moto. Ma è un qualcosa che può cambiare da una gara all’altra. In questo momento la nostra tranquillità è sapere che quando guiderò l’Aprilia come piace a me, si potrà stare davanti“. Aleix Espargarò ha sfiorato il podio a Losail, nel campionato precedente ha centrato la prima top-3 in MotoGP con la RS-GP, risultati incoraggianti che stimolano a migliorarsi. “Non vedo limiti a quello che si potrà fare“.

Il sogno del titolo MotoGP

Maverick si ritrova un po’ nella situazione di Andrea Dovizioso: dimenticare il vecchio stile di guida per armonizzarsi con la nuova moto. Serve tempo e fortunatamente Vinales ha maggiori margini di manovra rispetto al forlivese della Yamaha RNF. La RS-GP ha alcuni punti di forza da sfruttare: “A parte l’elettronica, dove ritengo che siamo già a un livello molto alto, mi piace la capacità di essere costanti a livello di grip. Dovremo riuscire a sfruttarlo, è uno dei miei punti di forza“.

L’Aprilia l’ha messo al centro del progetto, ma nelle prossime settimane sarà anche il momento di parlare del rinnovo contratto. “È un progetto per fare la storia e questo mi lega molto al team. Sono sicuro che i risultati arriveranno, dobbiamo solo lavorare e lavorare. E per come ho finito a Mandalika, sono convinto che qui in Argentina ci potremo divertire… Al momento sono concentrato sulle gare, non sul rinnovo“.