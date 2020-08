Supersport, Locatelli settebellezze: “Ma prossimo round rivali più vicini”

Andrea Locatelli, sette vittorie in sette gare: è l'italiano più vincente di sempre in Supersport. Ed il prossimo weekend si replica ad Aragón...

Il primo round 2020 al MotorLand Aragón ci dice che Andrea Locatelli, come ormai abitudine in questa stagione, ha fatto ancora centro. Sempre più in fuga nel Mondiale Supersport, il pilota bergamasco è andato in crescendo, mettendo a referto un’altra doppietta che gli permette di raggiungere quota sette vittorie stagionali in sette gare. Il record ventennale di Paolo Casoli è ormai archiviato, è lui ora il pilota italiano più vincente in questo campionato.

Miglior crono nelle libere del venerdì, Superpole e vittoria in Gara 1 sabato, bis in Gara 2. Senza dimenticare il nuovo record, stampato nella prima competizione e limato nuovamente in un 1:54.034 nella giornata di domenica. Si può aggiungere ben poco a questi risultati stellari dell’alfiere Evan Bros, che guida la classifica iridata con 175 punti, ben 45 in più del secondo classificato Jules Cluzel. Tra pochi giorni poi si corre di nuovo ad Aragón…

“Ancora una volta abbiamo raccolto il massimo, sono al settimo cielo” ha dichiarato Locatelli. Qualche problema al via delle gare? Poco importa: giro dopo giro ecco che si accumulano i decimi, poi i secondi, e per finire il trionfo del pilota italiano. Ma come detto, “La settimana prossima ci aspettano altre due gare su questa pista e probabilmente i nostri avversari si avvicineranno. Noi dobbiamo continuare a lavorare come sempre.”