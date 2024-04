Supersport Assen: Huertas rimonta furiosa in gara 1, Manzi resiste

Adrian Huertas ha illuminato la Supersport di Assen con una rimonta capolavoro. Gara 1 della serie cadetta è stata la copia carbone della precedente sfida della top class: pochi attimi prima del via asfalto molto bagnato in alcuni tratti, quasi asciutto in altri. La scelta è stata un rebus ma la Ducati è andata sul sicuro, ipotizzando che sarebbe andata nell’identico modo della Superbike. Lo spagnolo ha montato le slick, confidando che si asciugasse e non tornasse a piovere. Scommessa vinta alla grande. C’è stata fortuna, ma soprattutto talento. Perchè all’inizio, quando era facile sbagliare (chiedete per informazioni a Lorenzo Baldassarri, uscito indenne), Adrian è rimasto calmo, nonostante fosse sprofondato in 14° posizione. Poi da metà in poi si è letteralmente scatenato, facendo notevole differenza anche rispetto a Stefano Manzi che aveva optato per la stessa strategia. Là davanti Valentin Debise è arrivato ad avere anche 34 secondi di vantaggio, ma al francese di Yamaha Evan Bros non sono bastati.

Il passo falso di Montella

Con questa clamorosa vittoria Huertas rimette a posto la situazione di classifica, con Manzi nuovo leader e lo spagnolo risalito a -19 dalla vetta. Entrambi hanno approfittato del colpo di sfortuna di Yari Montella, che stava tentando in extremis di aggiustare la scelta gomme. Nell’operazione però si è danneggiato il mozzo ruota, un inconveniente imprevedibile che lo ha estromesso dalla contesa ancor prima di cominciare. Sulla pista di casa del team Ten Kate Stefano Manzi teneva moltissimo a lasciare il segno, ma niente ha potuto contro lo strapotere del vincitore. “Questo secondo posto è preziosissimo” ha commentato. Giusto: è con la pazienza che ci si giocano i mondiali fino alla fine. All’ultima curva il romagnolo si è sbarazzato con decisione di Debise già in crisi nera di suo per le rain alla frutta. Il francese non l’ha presa bene…

Paura per Tuuli

Il finlandese era andato molto forte in qualifica con la Ducati E&B ed è partito infuocato, anche troppo. Al primo giro è caduto in uscita dalla prima curva, scivolando in mezzo alla pista, miracolosamente evitato dai numerosi piloti sopraggiungi a velocità molto alta. E’ andata bene, molto bene.

Foto: Aruba Racing.