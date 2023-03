SBK, Yamaha attacca Ducati sul limite di peso! E Bautista “risponde”

Il Mondiale Superbike 2023 è iniziato all’insegna di Alvaro Bautista e ciò non ha destato particolare stupore. Già nei test pre-campionato si era capito che lo spagnolo sarebbe stato ancora più forte con la nuova Ducati Panigale V4 R.

L’ultima versione della moto bolognese non rappresenta una rivoluzione rispetto alla precedente, ma l’erogazione del motore è più fluida e questo miglioramento aiuta il campione SBK ad essere ulteriormente competitivo. In Australia e Indonesia i rivali hanno dovuto inchinarsi alla sua superiorità e adesso devono sperare che in Europa lo spartito cambi. Altrimenti, la corsa al titolo si chiuderà con largo anticipo nel 2023.

Superbike, Denning insiste sul peso limite: Bautista interviene

La superiorità mostrata da Bautista nei primi round di questa stagione Superbike probabilmente spingerà la concorrenza a insistere sulla necessità di introdurre un limite minimo di peso moto-pilota. Com’è noto, la FIM ha deciso di non procedere con l’inserimento di tale novità nel regolamento sportivo. Una scelta che ha scontentato tutti coloro che volevano limitare lo strapotere del rider Ducati.

Nella lista c’è, ovviamente, anche la Yamaha. Il team manager Paul Denning, facendo riferimento a delle dichiarazioni di Luca Marini sull’argomento, ha scritto quanto segue su Twitter: “Il pilota Ducati MotoGP spiega in modo eloquente perché un limite minimo di peso combinato moto-pilota ha assolutamente senso. Nel frattempo, in WorldSBK lo propongono come giusta formula di bilanciamento ma Ducati pone il veto“.

Bautista ha letto il tweet di Denning e si è limitato a rispondere con l’emoticon di un uomo con la mano sulla faccia. Un segnale del fatto che, probabilmente, non ne può più di leggere e sentire determinate cose sul tema. Vedremo se in futuro la FIM cambierà idea o se si andrà avanti con le regole attuali. Intanto Yamaha e le altre case dovranno trovare un altro modo per battere Alvaro e Ducati in pista.