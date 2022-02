Superbike, Test Portimao day-2: tempi e classifica finale, Toprak da record

La seconda giornata di Test Superbike a Portimao si chiude con il best lap di Toprak Razgatlioglu. Inseguono Jonathan Rea e Alvaro Bautista, Danilo Petrucci sogna il WorldSBK.

Cala il sipario sulla seconda giornata di test Superbike a Portimao. Il campione in carica Toprak Razgatlioglu piazza il best lap in 1’39″616, stralciando il suo precedente record del circuito fissato lo scorso ottobre nella Superpole (1’40″291) con la Yamaha R1. Un super crono realizzato nei minuti finali, che gli consento di distaccare Jonathan Rea con un gap di 235 millesimi. 3° Alvaro Bautista a 439 millesimi.

Non smette di stupire il neo campione Toprak Razgatlioglu che dopo la pausa pranzo mette il turbo e torna a fare la voce grossa. Per Toprak e la sua Yamaha previste modifiche di elettronica, un nuovo serbatoio e diversi assetti da studiare.

Jonathan Rea chiede nuove regole per i test

Jonathan Rea al termine del day-1 ha invocato nuovi regolamenti per i test pre-campionato sullo stile della MotoGP. Due o tre date prima dell’avvio del Mondiale, in modo che tutti i team possano partecipare, con conseguente riduzione dei costi. Ricordiamo che le squadre hanno a disposizione dieci giornate di test nel corso dell’anno. In caso di pioggia meglio fermarsi per evitare di sprecare le chance a disposizione. Lo scorso gennaio a Jerez Jonathan Rea ha sfruttato solo mezza giornata, nonostante KRT avesse prenotato il circuito per due giorni. Nessun cambiamento in vista per il motore della Ninja ZX-10RR, ma diversi aggiornamenti a disposizione. Il sei volte iridato ha provato due telai diversi, un nuovo cambio, diversi assetti e impostazioni di elettronica.

Lavori nel box Ducati

Nel test di Portimao Ducati ha portati nuovi forcellone e serbatoio per Alvaro Bautista e Michael Rinaldi, il primo per garantire più grip al massimo angolo di piega, il secondo per una guida più confortevole vista la sua statura più bassa rispetto all’ex Scott Redding. A metà giornata il pilota spagnolo ha riportato una caduta senza conseguenze, ma la sua Panigale V4R ha riportato diversi danni.

Petrux e il sogno WorldSBK

Danilo Petrucci ha girato anche nella seconda giornata senza transponder. Il pilota Ducati, che parteciperà alla Superbike USA nel 2022, ha espresso il desiderio di correre almeno un week-end di gara nel Mondiale Superbike. “Forse potrebbe essere un’opzione se le gare non fossero nello stesso fine settimana. Sarei felice di correre nel WorldSBK per qualche gara. Sono stato collaudatore Suprbike sempre per Ducati, ma non ho mai fatto una gara. Sarei curioso di partecipare ad un round. Di sicuro, il primo nostro obiettivo principale sono gli Stati Uniti“.

Test Portimao, day-2: tempi e classifica finale

Toprak Razgatlioglu, 1:39.616

Jonathan Rea, 1:39.851

Alvaro Bautista, 1:40.055

Alex Lowes, 1:40.335

Andrea Locatelli, 1:40.674

Philipp Ottl, 1:41.061

Michael Rinaldi, 1:41.143

Christophe Ponsson, 1:42.374

Luca Bernardi, 1:42.961