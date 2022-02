Superbike, Test Portimao day-1: sfida a tre Rea, Toprak, Bautista

Si chiude la prima giornata di Superbike Test a Portimao, ai primi 3 posti è già sfida mondiale con Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista racchiusi in 1/10 di secondo.

Se queste sono le premesse, sarà una grande stagione 2022 del Mondiale Superbike. L’inaugurale giornata di Test collettivi a Portimão ha risposto appieno alle aspettative della vigilia. Ai primi tre posti, racchiusi tra loro in poco più di 1/10 di secondo, figurano nell’ordine Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu ed Alvaro Bautista.

SUPER TOP-3

Alla seconda uscita dell’anno nuovo, Jonathan Rea ha confermato in toto le buone sensazioni emerse in quel di Jerez. La Kawasaki Ninja ZX-10RR in configurazione 2022 spinge (velocità massima compresa…), JR65 dal canto suo in 1’40″621 ha stampato il miglior tempo di giornata, viaggiando con una proverbiale costanza di rendimento nei suoi consueti long run. In cima al monitor dei tempi da mezzogiorno in avanti, Johnny ha lasciato a 101 millesimi Toprak Razgatlioglu, al primo test dal trionfo iridato vissuto in quel di Mandalika.

LOTTA APERTA

Il Campione del Mondo Superbike in carica, in pista con il #54 ridisegnato (ma correrà con il #1 nel corso della stagione 2022), ha effettuato prove comparative sulle due Yamaha R1 a disposizione, sgrossando insieme ad Andrea Locatelli (scivolata senza conseguenze in curva 14) il lavoro di sviluppo al box Pata Yamaha. Sull’1’40″7 ha viaggiato anche Alvaro Bautista, con un best lap di 1’40″753 collocatosi a 132 millesimi dal capo-classifica Rea, evidenziando un grande step sul piano prettamente cronometrico nella conclusiva ora di attività.

BIS DOMANI

Bautista ha così iniziato nel migliore dei modi questa sua seconda uscita dopo Jerez da (ritrovato) pilota Aruba Ducati, balzando in graduatoria davanti a Michael Ruben Rinaldi, di nuovo in azione dopo l’infortunio dell’ottobre scorso a Mandalika. Sotto il 1″ dalla vetta anche Alex Lowes (Kawasaki KRT) ed una delle buone notizie di giornata rappresentata da Philipp Öttl. Il giovane tedesco, rookie quest’anno in Superbike, alla prima presa di contatto con la Ducati Panigale V4 R del Team Go Eleven ha concluso a 1″086 con oltre 60 giri a referto. Prosegue il percorso di adattamento con la SBK anche per il sammarinese Luca Bernardi (Barni Ducati).

PETRUCCI IN PISTA

Insieme ai team del Mondiale Superbike, in pista anche tre Ducati Panigale V2 della “Next Generation Supersport” con Nicolò Bulega (Aruba Ducati, il più veloce oggi), Maximilian Kofler (CM Racing) e Oli Bayliss (Barni Racing), sfortunatamente incappato in una caduta questa mattina alla curva 5. Tra gli osservati speciali di giornata non può che esserci Danilo Petrucci, al primo test con la Panigale V4 R in vista dell’impegno nel MotoAmerica Superbike 2022 con Warhorse HSBK Ducati. Presente anche il team ERC Ducati che sarà impegnato nel Mondiale Endurance FIM EWC con accordo diretto con Ducati Corse e Lorenzo Zanetti tra i piloti titolari.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Test Superbike a Portimao, day-1: classifica provvisoria

1. Jonathan Rea, 1’40″621

2. Toprak Razgatlioglu, 1’40″722

3. Alvaro Bautista, 1’40″753

4. Michael Rinaldi, 1’41″261

5. Andrea Locatelli, 1’41″440

6. Alex Lowes, 1’41″477

7. Philipp Ottl, 1’41″707

8. Christophe Ponsson, 1’43″167

9. Luca Bernardi, 1’44″053