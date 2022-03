Superbike, Test Catalunya 25-26 marzo: orari e programma

Giornata di preparazione ai box del Montmelò in vista della due giorni di test Superbike del 25-26 marzo. Dopo la presentazione dei team KRT, Puccetti e GRT Yamaha, le derivate di serie si preparano per entrare in azione sul circuito catalano. Pista aperta dalle 10:00 alle 18:00, con la possibilità di poter svolgere anche mezza giornata nel caso le condizioni meteo o altre necessità tecniche dovessero ritenerlo opportuno.

Il test Superbike al Montmelò

La lista dei piloti partecipanti al test di Catalunya è molto folta. Per il team KRT Jonathan Rea e Alex Lowes, che completano la lunga preseason invernale prima di approdare all’ultimo test collettivo Superbike in programma ad Aragon il 4-5 aprile, a pochi giorni dal primo appuntamento mondiale. Il sei volte iridato è fortemente intenzionato a riprendersi lo scettro iridato sfilato nelle mani di Toprak Razgatlioglu nel 2022 e agguantare il suo settimo titolo. In scena al Montmelò anche le Kawasaki di Lucas Mahias del team Puccetti Racing, di Oliver Konig del team Orelac Racing Verdnatura, di Loris Cresson del team Pedrcini.

Presente anche il terzetto Ducati Aruba. it Racing formato da Alvaro Bautista e Michael Rinaldi che limeranno gli ultimi dettagli della Panigale V4R. Per lo stesso marchio ci saranno anche Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team) e Philipp Oettl (GoEleven). Al test Superbike del Montmelò aderiscono anche le Yamaha del team factory di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli e le R1 del team GRT con Garrett Gerloff e Kotha Nozane. Per il campione turco potrebbe aprirsi la possibilità di un impegno in MotoGP dal prossimo anno, ma per il momento si tratta di una opzione poco plausibile.

BMW al gran completo con Scott Redding e Ilya Mikhalchik, che sostituisce l’infortunato Michael van der Mark, e con i piloti del team Bonovo Loris Baz ed Eugene Laverty. In pista anche le Honda CBR1000RR-R di Iker Lecuona e Xavi Vierge e quelle del team MIE Racing Honda Racing con Tati Mercado e Hafizh Syahrin. In Catalunya ci saranno tutti i grandi protagonisti per regalarci un succulento antipasto di Mondiale Superbike.